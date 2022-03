Recomiendan que los menores de 6 años positivos en covid no acudan a clase en Jerez

Jerez entró este pasado lunes 28 de marzo en una nueva etapa covid con la aplicación de la nueva estrategia de vigilancia y control frente al covid-19 tras la fase aguda de la pandemia. La nueva fase de "transición", acordada la semana pasada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, supone un paso hacia la nueva normalidad avalado por los altos niveles de inmunidad de la población: De este modo, la vigilancia y actuaciones se enfocarán en las personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad (mayores, sanitarios y sociosanitarios, inmunodeprimidos y embarazadas), cuyos casos serán los únicos junto a los graves que se monitorizarán a partir de ahora.

Siguiendo el nuevo protocolo, Sanidad ha informado también a los centros escolares de Jerez de las nuevas actuaciones a seguir en los casos del alumnado positivo. Por ello, los colegios han enviado a las familias un comunicado sobre las recomendaciones actuales.

En concreto, en escolares a partir de los 7 años de edad, ante casos leves y positivos asintomáticos, "no se realizarán aislamientos salvo en situaciones concretas". No obstante, "deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en asintomáticos". Los contactos estrechos, en estos casos, no realizarán cuarentena.

La situación cambia en los escolares de 6 años o menos, que no están obligados a llevar mascarillas. Ante casos sintomáticos y en positivos asintomáticos, "se recomendará no acudir al centro docente durante los 5 días a contar desde la fecha de inicio de síntomas compatibles con Covid-19 o fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos". Asimismo, se podrán incorporar a la actividad docente "siempre cuando haya transcurrido 24 horas sin síntomas".