Renfe pone en marcha un segundo tren Alvia entre Jerez y Madrid

El gerente de Servicio Público del Sur de Renfe, Francisco Arteaga, ha anunciado este martes que la compañía de transportes pondrá en marcha un segundo tren Alvia para conectar Madrid con Jerez a partir este jueves 9 de julio. Con esta nueva oferta, Renfe pondrá en la línea Madrid-Cádiz un servicio de cuatro trenes Alvia diarios y 1.200 plazas por jornada.

En concreto, la compañía ha anunciado que habrá un Alvia con salida de Atocha Madrid a las 11.05 horas y llegada a las 15.14 horas a Cádiz, y un segundo tren por la tarde, con salida de Atocha Madrid a las 16.10 horas y llegada a las 20.15 horas.

Los trenes Alvia partirán de Cádiz a las 10.50 horas para llegar a Madrid a las 14.56 horas, y a las 17.28 horas para llegar a Madrid a las 21.32 horas.

En una nota de prensa, el responsable de Renfe ha subrayado que Jerez es “un punto importante” dentro de la movilidad y que la demanda “está subiendo”, por lo que se ha ampliado la oferta recuperando el mañana jueves 9 de julio un segundo tren Alvia que permitirá cubrir la movilidad en horario de mañana y tarde en ambos sentidos.

Francisco Arteaga ha adelantado, además, la puesta en marcha del segundo tren recordando que el servicio se tuvo que reducir “por las medidas de seguridad del estado de alarma” cuando contaba con seis líneas. “Ahora mismo estamos muy condicionados por el estado de alarma que hemos vivido por eso tenemos adecuada la oferta a la realidad de los flujos de movilidad que se van generando en cada momento, pero estamos dispuestos a ir recuperando servicios y la normalidad de los flujos de movilidad, y recuperar la confianza de los ciudadanos”, ha asegurado.

De hecho, hay que recordar que antes de la pandemia, en abril, Renfe pensaba inaugurar el AVE barato AVLO (Alta Velocidad Low Cost) con la línea Madrid-Barcelona. Un tren low cost que “podría tener cabida en la línea Madrid-Cádiz”. “Estamos muy preparados para su implantación comercial, es un tren atractivo y bastante bien considerado por los ciudadanos. Sin embargo, el estado de excepción que hemos vivido nos ha hecho ser cautos y de momento no tenemos una fecha definitiva de implantación pero, por supuesto, se empezará con unas relaciones determinadas, pero con el objetivo de ir incorporando nuevas relaciones en el futuro, por qué no podrá ser la relación con Cádiz”, señalaba el responsable de Renfe Andalucía.

El anuncio ha sido realizado por el gerente de Servicio Público del Sur de Renfe, Francisco Arteaga, durante la reunión que ha mantenido en Jerez con la delegada municipal de Turismo, Comercio y Consumo, Isabel Gallardo. Un encuentro en el que también han participado la delegada del Clúster Destino Jerez, Isabel Domecq, y del presidente de Horeca, Antonio De María.

Tras la toma de contacto, la edil municipal ha agradecido la presencia de todos los convocados: “Esta reunión es una invitación que trasladamos a Renfe y nos hemos encontrado con una buena disposición, por eso agradecemos a Francisco Arteaga que esté en Jerez con nosotros, agradecimiento que extiendo a Antonio De María y a Isabel Domecq porque siempre colaboran con esta delegación”, ha dicho.

Así las cosas, la delegada ha manifestado su voluntad de “trabajar entre todos por un servicio esencial y público como es Renfe”. “Ya estamos en la nueva normalidad. No tengo ninguna duda de que Renfe va a colaborar con esta ciudad, porque Jerez es un enclave importantísimo. Esta ciudad se merece tener unos enlaces importantes y potentes con Madrid y el resto de España. Con esta reunión queremos saber cómo se está encarando la nueva normalidad por parte de Renfe y, en segundo lugar le vamos a pedir (líneas) a Renfe”, ha apuntado la edil socialista.

Por su parte, Isabel Domecq ha pedido más trenes porque “este año el turismo va a ser nacional”. “Los trenes ya vienen llenos y hay que ampliar su número. Es un momento en el que todo el sector empresarial está apostando mucho por empezar a reactivar la economía y abrir sus empresas. Se están haciendo grandes esfuerzos. En esta provincia nuestra hay mucha pequeña y mediana empresa, y Renfe tiene que echarnos un cable y ayudarnos”, ha destacado.

En este sentido, ha incidido también en que Cádiz “es un destino de lujo, con una oferta amplísima. El turismo va a ser muy nacional y es una gran oportunidad aprovechar esta coyuntura. Esta situación yo la veo más como una oportunidad que como algo negativo. Estamos para aprovechar los trenes y llenar Cádiz de turismo este verano”.

El tren desbanca al aeropuerto

Durante su intervención, Antonio de María ha defendido el tren como medio de transporte “sostenible y rompedor de barreras”. “Hay que reconocer a Renfe la apuesta tan importante que ha hecho por esta provincia. El año pasado conseguimos desbancar al aeropuerto de Jerez. Tuvimos casi 900.000 viajeros en tren y 160.000 en el aeropuerto cuando lo tradicional era al revés, había 760.000 viajeros en el aeropuerto y 160.000 en Renfe”.

De este modo, ha hecho hincapié en que el transporte “más idóneo que existe por todos los conceptos, medioambientales, de ahorro energético y por ser disuasorio de las barreras es el tren. Tiene un público que no quiere coche, ni bus ni avión, quiere su tren”.

Además, Horeca ha desvelado que el cliente “hasta que no tenga el billete del tren no reserva la habitación; por eso hemos puesto en conocimiento de Adif que había una carencia en la oferta. Yo comprendo que muchas veces se está esperando a una demanda importante para hacer rentable al cien por cien las inversiones, pero no funciona así. Nosotros tenemos abiertos los hoteles con una demanda del 20 por ciento y no estamos esperando al 80 por ciento para abrir, tenemos una corresponsabilidad con los trabajadores”, ha enfatizado.