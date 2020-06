Beltrán Domecq, un "grande del jerez" elogiado por todo el sector

Un escueto comunicado leído ante el pleno del vino le ha servido a Beltrán Domecq para anunciar este martes su decisión de no repetir como candidato a la presidencia del Consejo Regulador. Un gesto que describe al enólogo y químico que ha ostentado el cargo los últimos ocho años, “buena persona y gran apasionado de los vinos de Jerez”, que según coincidieron en señalar los responsables de las organizaciones sectoriales al término de la sesión plenaria, no ha querido ocupar más tiempo del estrictamente necesario en el anuncio como si no quisiera molestar.

Al margen de su estrecha relación personal, para Evaristo Babé, presidente de la patronal bodeguera Fedejerez, Beltrán Domecq es “la encarnación viva de la prudencia, el sentido común y el saber estar”, además de “una gran persona y un gran profesional”.

El responsable bodeguero destacó que “ Fedejerez reconoce en él a un gran técnico y a un profundo conocedor del vino de Jerez, por tanto un grande de Jerez”, que además “ha respondido plenamente al papel representativo que corresponde al presidente del Consejo Regulador”.

El director general de la institución jerezana del vino, César Saldaña, que ha compartido a su lado los dos mandatos que ha estado el frente del Consejo, ha tenido también palabras de elogio para Beltrán Domecq, de quien, “además de su extraordinario bagaje de conocimientos y experiencia”, ha subrayado que “en estos ocho años ha aportado al Consejo Regulador unas enormes dosis de categoría profesional y humana”.

Según Saldaña, “su presencia al frente del Consejo ha sido un factor fundamental para la revalorización de la imagen de nuestra institución y sus dotes didácticas y de comunicación han contribuido de forma muy positiva a la mejora en la percepción general del jerez como uno de los grandes vinos del mundo”.

Desde el sector productor, el presidente de la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona y portavoz de las cooperativas del Marco de Jerez, Francisco Lorenzo, ha significado la calidad humana y profesional de Beltrán Domecq, “una persona que ama al vino de Jerez, que tiene un gran conocimiento tanto de la viña como, por supuesto, del vino y que ha realizado una gran labor de promoción durante su etapa presidencial”.

Del mismo modo, Lorenzo ha destacado que “es además una gran persona, educada y de trato fácil a la que tenemos que estar agradecidos y así se lo he manifestado en el pleno”.

Miguel Pérez, secretario provincial de Coag y vocal de las cooperativas, ha recalcado al término de la sesión plenaria que Beltrán Domecq es “el presidente más institucional que he conocido, el más relaciones públicas, una persona que representa la pureza del vino de Jerez” y “le estoy muy agradecido por su labor en estos ocho años”.Pérez ha ensalzado su contribución a “la proyección de la imagen internacional del jerez, así como sus buenas relaciones con todos los vocales del pleno, lo que ha permitido cerrar las discusiones sobre el presidente tras una etapa convulsa”,

Beltrán Domecq también deja buen sabor de boca en los viñistas independientes de Asevi-Asaja, cuyo presidente, Francisco Guerrero ha desvelado que “le pedí que no se fuera, señal de que lo ha hecho bien, aunque quizás nos habría gustado que fuera más ejecutivo”. En definitiva, apostilló, “es un buen representante que ha dejado buena imagen del jerez por donde ha ido”.