Roban en el restaurante La Cruz Blanca en el centro de Jerez.

Nuevo robo en el centro. En esta ocasión, el objetivo de los delincuentes ha sido el restaurante La Cruz Blanca, en calle Consistorio. A las seis menos veinte de la mañana de este sábado varias personas han roto el cristal de la entrada y se han llevado las cajas de cobro automáticas. Miguel Tabernillas, propietario del restaurante junto a Encarnación Sañudo, explica que "tengo todo grabado por las cámaras, pero sientes mucha impotencia. Me he enterado a las diez y media porque me ha avisado el compañero de Casa Quevedo".

"Hace un tiempo robaron el Albores, también en la calle Consistorio, y ese día me fijé que habían forzado la entrada de mi restaurante. Desde entonces dejo todas las noches la caja vacía porque sabemos cómo está el centro. Supongo que aquel día intentaron entrar primero en el mío y al no conseguirlo se fueron al siguiente, pero yo sabía que volverían", destaca Tabernillas. Los propietarios han acudido esta mañana a Comisaría a poner la denuncia junto a las imágenes del robo.

Esto ocurre un día después de que un delincuente robara en otros tres establecimientos del centro y agrediera a una farmacéutica. La sensación de inseguridad se va extendiendo en la zona centro con hurtos a peatones y robos en establecimientos.