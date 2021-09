‘Rockin Sherry’ llevará el rock a las plazas del centro

El próximo sábado 18 de septiembre las plazas del centro de la ciudad se llenarán del ambiente del Rock and Roll tradicional gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y The Rock and Roll Club de Jerez que han confeccionado el primer festival "Rockin Sherry".

Rubén Pérez Carvajal, delegado de Fiestas, ha señalado que "hemos puesto toda la carne en el asador porque sean populares y alegres. El Rock and Roll clásico es una música desenfadada que pondrá el cierre a las Fiestas de la Vendimia en distintas plazas del centro de Jerez el día 18. Jerez y las Fiestas de la Vendimia necesitan alegría".

Álvaro Mierterán, presidente de The Rock and Roll Club, ha comentado que "han sido tres meses trabajando con Fiestas codo con codo. Traemos un festival que va a ser del agrado de todos. El día va a ser como un besamanos del Rock'n'Roll, empezamos muy temprano desde las 12.30 hasta las 10.30 u 11 de la noche".

Serán un total de seis conciertos con entrada libre hasta completar el aforo en las plazas Rafael Rivero, Plateros, Alameda del Banco y de la Asunción. El primero de los conciertos será a las 12.30 horas en la plaza Rafael Rivero y el último tendrá lugar a las 22.30 horas en la plaza de la Asunción. Los grupos que intervienen son: 'Bert a tones', 'The vibrants'. 'Uncle Charlie Combo', 'Gold Digger', 'Lola jump & the hot jiver' y 'The radions'.

Programa de conciertos

BERT A TONES

Plaza Rafael Rivero. 12:30 horas

THE VIBRANTS

Plaza Plateros. 14:00 horas

UNCLE CHARLIE COMBO

Alameda del Banco. 17:30 horas

GOLD DIGGER

Alameda del Banco. 19:30 horas

LOLA JUMP & THE HOT JIVER

Plaza de la Asunción. 21:00 horas

THE RADIONS