Juan Román Márquez presentará en Jerez un libro solidario a favor de la Asociación Niños Hacia el Futuro

El escritor sevillano Juan Román Márquez Maya presentará el próximo 23 de noviembre, a las 19 horas, su libro 'Relatos de verdad'. Será en la sala La Guarida del Ángel, en Jerez, una cita en la que tendrán la colaboración altruista del grupo 'The Rivas Band'.

Se trata de un libro con carácter benéfico, ya que todo lo que se recaude a través de la venta (20 euros es el coste del ejemplar) se donará íntegramente a la Asociación Niños Hacia el Futuro (ANEF) ubicada en La Puebla del Río, que se dedica a ayudar a niños y niñas "especiales" de la comarca. Allí se ofrece atención temprana, logopedia, talleres y formaciones, así como asesoramiento a las familias que se acercan por primera vez al centro.

Se trata de la séptima presentación. "Ya hemos estado en La Puebla del Río, dos ocasiones en Sevilla capital, El Ronquillo, Aracena, y en Utrera", cuenta su autor.

"Como su propio nombre indica, este libro contiene relatos totalmente verídicos. Historias narradas por sus propios protagonistas, yo me he limitado a transcribirlas, dándoles forma para que puedan ser leídas. Han sido muchas horas de grabación y escuchas para que no se escapara detalle alguno. La vida de estas personas no te dejará indiferente. Situaciones complicadas pero que nos aportan lecciones de vida, de amor, coraje, persistencia, de rendición y aceptación, de gratitud", explica Román.