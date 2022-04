Romero Bejarano presenta una guía de Jerez con los sitios que hay que visitar

El convento de Madre de Dios, La Plazuela, San Miguel, colegio Miguel de Cervantes, Pescadería Vieja, Torre del Atalaya, Biblioteca Municipal, San Lucas, calle Isla, los Claustros, La Plata, la Cartuja, Ermita de La Ina... Son algunos de los 63 lugares que debes conocer de Jerez y que el conocido concursante de programas como ‘Pasapalabra’, ‘Saber y Ganar’ o ‘¡Boom!’, el jerezano Manuel Romero Bejarano, recorre en su guía ‘Una visita a Jerez’ (Libros Canto y Cuento).

Un libro que fue presentado este miércoles en un concurrido Consejo Regulador, y que contó con la introducción de Fernando Aroca. Un trabajo que debió presentarse hace dos años, acto que la pandemia ha retrasado hasta ahora.

“Mi idea es que cuando tenga esta guía en las manos se sienta acompañado por alguien que conoce su ciudad y que, mientras camina, le va contando lo que sabe, sin dejar en el tintero anécdotas”, señala en el libro el doctor en Historia del Arte.

Un recorrido por la ciudad, especialmente orientado al turista, a través de más de 60 sitios, que se inicia y acaba en la Estación de Ferrocarril, “aunque la ruta está planteada como un circuito cerrado de tal manera que puede iniciarse y abandonarse en cualquier punto, así que puede hacerse de un tirón o en tantas etapas como se quiera”, explica. “Es un paseo - añade- por la ciudad para alguien de fuera, o para el propio jerezano que quiera conocerla mejor, por lo que considero que es lo más importante No sólo monumentos, sino también por las costumbres, fiestas, platos, etc. Es una visión global”.

Advierte al lector que aunque Jerez es una ciudad con mucha historia y con un conjunto monumental bastante amplio, “tan sólo se han seleccionado aquí los elementos más destacados. Pero no se preocupe, no se trata de una prueba de resistencia. Como jerezano, le llevaré por los rincones más pintorescos, o al menos los que a mí más me gustan , algo que espero compartir con usted”.

Esta obra, prácticamente de bolsillo, cuenta con una brevísima historia de Jerez previa, así como un mini análisis de Jerez hoy, antes de meterse en faena. No se la pierda.