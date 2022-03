Este sábado se celebra en la Sala Paddock el VI Aniversario Festival de Rock

Este sábado, día 5, a partir de las doce de la mañana se celebrará en la Sala Paddock el VI Aniversario Festival de Rock, un evento organizado por The Rock and Roll Club Jerez en colaboración con el Ayuntamiento jerezano. Tres grupos conforman el cartel de VI Festival de Rock como son los The Backyard Casanova (Alemania), Phil Haley and this Comments (Reino Unido) y Lojo the Mojos (Sevilla). Además, también se ha anunciado la presencia de los DJ Fran Creyente y Miquelo Di Bari.

Este festival de música vuelve a celebrarse tras un año sin poder hacerlo. Para esta edición, se contará, además, con una zona de venta de merchandising, food trucks y estands.

Durante la presentación del cartel, el presidente de The Rock and Roll Club Jerez, Álvaro Mier-Terán, destacó que con este festival buscan "la promoción de rock and roll y por ello hay que abrirlo a todos los públicos y bolsillos”. “El año pasado no se pudo realizar. Este año nos hemos lanzado a la piscina hace apenas un mes. Ha sido complicado porque algunas bandas se han caído", agregó el responsable de la entidad.

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Camas, agradeció a la entidad "el esfuerzo que está haciendo en estos momentos de crisis sanitaria, de los que ya estamos saliendo, que han dificultado la organización de los eventos”. Francisco Camas destacó que “conseguir una programación como la que estamos presentando, para la ciudad de Jerez y la provincia de Cádiz, tiene su mérito".