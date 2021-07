Saldaña, sobre La Constancia y Asta Regia: “El PP siempre trae buenas noticias para Jerez”

“El Partido Popular es el partido de las buenas noticias para Jerez”. Así lo ha defendido el portavoz popular Antonio Saldaña tras conocerse la publicación en el BOJA de la histórica convocatoria de ayudas para rehabilitar la barriada de La Constancia I y el compromiso de inversión y paso a titularidad pública de los terrenos del Yacimiento Asta Regia, medida aprobada este pasado martes por la Comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento de Andalucía.

“Mientras que con el PSOE la barriada de La Constancia nunca consiguió su rehabilitación, en solo dos años de Gobierno de Juanma Moreno el BOJA publica la convocatoria de ayudas y la del segundo ARRU para completar los 6 bloques restantes”, ha señalado Antonio Saldaña, quien recuerda que “además, está la inversión histórica en La Asunción”.

El portavoz popular ha mostrado su satisfacción porque “el Gobierno de Juanma Moreno haya sido el primero en invertir en el Yacimiento de Asta Regia, algo que nunca hizo el PSOE”. Tras el “paso histórico” del Gobierno del PP en Andalucía, Saldaña ha anunciado que pedirá en el Pleno que “tanto el Gobierno de España como el PSOE de Mamen Sánchez también inviertan y cumplan con tan importante equipamiento cultural por desarrollar. No es de recibo que Mamen Sánchez no pare de pedirle a Juanma Moreno y ella tenga paralizado el Plan Director de Asta Regia por no poner los 2.000 euros que se comprometió para realizar la encuesta que es necesaria”.

También ha anunciado el portavoz popular que el PP llevará al próximo Pleno “la defensa del sector ganadero tras los ataques del ministro de Consumo, y de defensa de la libertad en Cuba en apoyo a la población cubana de Jerez”.

“Ante las buenas noticias que siempre trae el Partido Popular a Jerez”, los populares destacan “cómo con el PSOE las noticias de los últimos años han sido la pérdida de inversiones como la de Willis, la no llegada de inversiones como la alta velocidad, la duplicación de la carretera N-IV o la ampliación de la pista del aeropuerto, la marcha de museos o empresas a otras ciudades o la incapacidad para atraer eventos como la Fórmula 1”.