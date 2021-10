Saldaña: "Jerez necesita con urgencia un gobierno del PP en el Ayuntamiento y en España"

Los primeros datos de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 del Gobierno de Pedro Sánchez del PSOE y Podemos "confirman aún más que Jerez necesita con urgencia un Gobierno del PP tanto en España como en el Ayuntamiento" según asegura el portavoz popular, Antonio Saldaña, que señala que "el PSOE ha vuelto a olvidarse de Jerez en unos Presupuestos que deberían ser especialmente sensibles con ciudades tan castigadas como Jerez pero que pasarán de largo de la ciudad".

"Jerez necesita un Gobierno de España que la conozca y la sienta, que sepa sus problemas y ofrezca soluciones con partidas económicas. Y es evidente que el de Pedro Sánchez, que el de PSOE y Podemos no lo es", afirma Saldaña, quien sostiene que "cuanto antes, Jerez necesita un Gobierno del PP, con Pablo Casado al frente, que acabe con estos años de continuo maltrato socialista a la ciudad".

"Pero también necesita Jerez un gobierno del PP en el Ayuntamiento que defienda a Jerez, que no anteponga los intereses personales y políticos de Mamen Sánchez a los intereses generales de Jerez. Un gobierno del PP en el Ayuntamiento que alce la voz por Jerez y no calle ante unos Presupuestos que se olvidan por completo de Jerez, que no traen una sola inversión y que condena a la ciudad a una parálisis de inversión que lastrará su futuro y el de sus generaciones", añade el portavoz del PP.

El portavoz popular subraya que "no son palabras huecas, sino que ya se ha demostrado con hechos y realidades con la Junta de Andalucía, una Junta que con el PSOE pasaba de Jerez y que desde la llegada de Juanma Moreno y el PP trata a Jerez como merece".