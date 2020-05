Saldaña da positivo en un test de alcoholemia

“He metido la pata, he cometido un error y pido disculpas, pero no he matado a nadie”. Son las declaraciones realizadas a este medio por el líder del PP en Jerez y portavoz popular en Diputación, Antonio Saldaña. El edil popular ha sido sometido a un control de alcoholemia por la Policía Local tras ser denunciado por golpear otros vehículo mientras conducía de camino a su casa. Tras dar positivo, ha declarado en la comisaría del Almendral. El atestado de la Policía Local ha sido remitido al juzgado, un trámite habitual.

Saldaña ha explicado que iba en coche hacia su casa tras almorzar con unos amigos en el Camino del Rocío, en la zona de Divina Pastora. El vehículo lo había estacionado en la calle Fermín Aranda y se desplazó hasta su vivienda en la zona de Hipercor. “Al parecer le he dado a otro coche y me han denunciado, por eso la Policía me ha hecho el test y he dado positivo. He declarado y ahora tendré que esperar la sanción que corresponda”, ha manifestado pasadas las diez y media de la noche, ya desde su domicilio.

Tras lo ocurrido, el concejal popular ha insistido en que “no debería haber cogido el coche porque había estado bebiendo. Es un error y debería haber pedido un taxi, lo sé”. Lo ha dicho tras reconocer que había estado tomando “copas de amontillado” durante la comida.

El edil, según testigos presenciales, colisionó el vehículo que conducía contra otros dos vehículos que estaban estacionados y siguió su camino, siempre según las referidas fuentes. Fue el dueño de uno de los vehículos estacionados quien telefoneó a la Policía Local para informar de los hechos, por lo que se procedió a su posterior intercepción por parte de los agentes locales cerca de Hipercor.