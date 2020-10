Sánchez llevará al Parlamento el litigio de las obras de Esteve-Corredera

Las obras de Corredera-Esteve y ahora Santa María y Cerrón siguen acaparando la actualidad de un centro de la ciudad que vive horas complicadas. El enfrentamiento jurídico entre ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento, por el adoquinado está llevando al límite a los comerciantes de la zona, cansados de soportar una situación que se prolonga ya desde hace más de seis meses y que se ha agravado con la pandemia y la crisis del Covid-19. De hecho, ya son varios los negocios que han tenido que cerrar sus puertas debido a este asunto.

A todo ello hay que añadir la intervención que se está llevando a cabo en la mejora de las redes de saneamiento de Santa María y Cerrón, cerradas al tráfico desde hace varias semanas.

Precisamente, en esta zona estuvo ayer Mamen Sánchez, alcaldesa de la ciudad, acompañada por los parlamentarios socialistas Araceli Maese y Javier Fernández. La visita sirvió para hacer público que ambos elevarán a la comisión de Cultura y Patrimonio histórico una proposición no de Ley para pedir a la Junta que desbloquee la situación de paralización del proyecto.

Sánchez reiteró que la Junta debería “resolver esta situación en el marco de las relaciones institucionales, desde el lógico diálogo y consenso entre administraciones, para con ello primar el interés general, tanto de los comerciantes afectados en particular, como de la ciudadanía”.

La primera edil de la ciudad aseguró que “los comerciantes saben que estamos adelantando la obra del acerado todo lo que podemos, vamos a dejar hasta lo que se nos permita para en cuanto acaben las obras de Aquajerez, los autobuses puedan pasar”, ha aclarado para abundar en que “hoy por hoy que la obra siga adelante es cosa de la Junta y vamos a pedir que esa suspension que hoy está en el juzgado, mañana mismo pueda ser levantada”.

La alcaldesa, no obstante, ha dejado claro que “si la Junta no levanta la suspensión, haremos la obra hasta donde podamos, porque en otros lugares como Sevilla no se ha tenido que pedir permiso y el ayuntamiento ha contado con autonomía para hacer este tipo de obras”.

Fernández, por su parte, ha manifestado por la documentación analizada que “se trata de una clara injerencia de la delegación de Cultura en la autonomía local de Jerez, del ayuntamiento que tiene las competencias y la capacidad para hacer los informes y hacer esta obra con total garantía jurídica y patrimonial”. Ha denunciado “esa intromisión no válida” y ha emplazado a la Junta a “sentarse a hablar y retirar la suspensión de la obra y abrir ese proceso de diálogo y colaboración que es el que demandamos a la delegación de Cultura y Patrimonio”.

Mientras, la Plataforma de afectados por estas obras envió en la jornada de ayer una nueva misiva al Ayuntamiento para pedirles que no levanten el acerado de Cerrón y Santa María hasta después de Navidad. Los comerciantes han mostrado su disconformidad porque, de momento, no han obtenido respuesta municipal, ni por parte de alcaldía ni por parte de Urbanismo, respecto a la petición inicial realizada a principios de esta misma semana.

La carta relata que “necesitamos comenzar la campaña de Navidad, que para nosotros empieza en noviembre, sin vallas, sin obras, con accesibilidad y movilidad y por supuesto, con los servicios de transporte urbanos reestablecidos en las paradas de Corredera y Esteve”.

El escrito exige “respuesta y soluciones ya”. “Sabemos lo ocupada que está pero tiene que conocer de primera mano nuestras dificultades, nuestra ruina, y nuestras ganas de frenar las mudanzas y cierres que se están incrementando y no sólo por causa del Covid”.

“No levanten las aceras de Santa María y Cerrón hasta después del 6 de enero y reestablezcan paradas de autobuses y taxis en Corredera y Esteve en noviembre, diciembre y primeros días de enero”.