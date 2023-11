Santiago Lara estrena el 17 de noviembre su primera obra sinfónica

El Teatro Villamarta de Jerez será escenario el próximo 17 de noviembre a las 20 horas del estreno de la primera obra sinfónica del guitarrista Santiago Lara. 'Concierto número 1 para guitarra y orquesta' es el resultado del trabajo realizado por el jerezano desde hace más de un año y que ahora verá finalmente la luz con un montaje en el que también interpretará una de las creaciones clásicas de guitarra, 'El Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo.

Santiago Lara se enfrenta así a un reto personal, el de crear una composición sinfónica propia, una experiencia que, a su juicio, "ha sido muy dura y complicada" pues ha tenido que ir más allá de su habitual concepción musical.

El estreno de esta creación supone para el guitarrista "un sueño cumplido" que tuvo su germen en las giras realizadas hace años con el maestro Manolo Sanlúcar, de cuya 'Medea' ha bebido también el jerezano. No en vano, el pasado mes de julio abrió el XLII Festival de la Guitarra de Córdoba interpretándola al completo.

Su experiencia con el guitarrista sanluqueño le ha servido además para dar un paso más en la orquestación de esta obra que ha sido realizada por él mismo pues "si le encargas a un orquestador determinados conceptos, el resultado final no será el que tú tienes en tu mente. Por eso decidí orquestarlo yo, estará mejor o peor, pero es lo mío. He hecho el cien por cien de la obra, tanto de la guitarra como de la orquesta, y bueno, he tenido también la implicación de amigos directores de orquesta y compositores".

Para la puesta de largo del 'Concierto número 1 para guitarra y orquesta', Santiago Lara contará con la Orquesta Álvarez Beigbeder, una formación musical con 25 años de vida y un largo currículo musical por todo el mundo. En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por José Colomé.

Asimismo, dentro de la propuesta artística que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre participarán también la bailaora Mercedes Ruiz y el cantaor David Lagos.

Biografía

Santiago Lara (Jerez, 1984) es uno de los guitarristas y compositores más destacados de su generación. A lo largo de su carrera ha obtenido premios del mundo del flamenco especialmente significativos, como el Giraldillo al toque en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018.

Tiene 5 álbumes en solitario y muchos otros como productor y músico. Comenzó su periplo en el estudio con 'El sendero de lo imposible' (2007), para continuar con 'Sentimientos nuevos' (2012), dos trabajos en los que da rienda suelta a su capacidad compositora. Su tercer disco, 'Flamenco Tribute to Pat Metheny' (2016), editado por Warner Music, es un tributo al músico de jazz estadounidense. Su cuarto compacto, 'La guitarra en el tiempo' (2019), es un homenaje a los grandes maestros, versionando temas de Paco de Lucía, Sabicas o Vicente Amigo, entre otros.

Su trabajo más reciente data de 2022, 'Tu canción en mi guitarra', un disco en el que realiza un recorrido por los temas musicales que han marcado su propia vida y la de otras tantas personas. En él, no sólo exhibe su capacidad creativa como guitarrista, multinstrumentista y compositor, sino que amplía su horizonte musical, ya que ha realizado la totalidad de arreglos que aparecen en dicho compacto, sin duda, uno de los grandes retos de esta producción. Además, cuenta con las colaboraciones de artistas como Rocío Márquez, Rosario 'La Tremendita', Josemi Carmona, María Terremoto e Ismael Jordi).

Ha sido guitarrista con Manolo Sanlucar, en su grupo, con quien ha viajado por todo el mundo. De hecho, en julio de 2023 abrió la XLII edición del Festival de la Guitarra de Córdoba interpretando en solitario la obra sinfónica del maestro sanluqueño, 'Medea'. Era la segunda vez que afrontaba en directo la adaptación para guitarra realizada en 1984 por Manolo Sanlúcar para el Ballet Nacional, ya que en noviembre de 2021 la llevó a cabo en Murcia con motivo del 25 aniversario de la Orquesta Ucam de Murcia.

En los últimos años, ha compuesto la música de once espectáculos para la compañía de Mercedes Ruiz, una de las mejores bailaoras de flamenco de la actualidad tocando en lugares tan importantes como The Music House (Moscú), Sadler`s Wells (Londres), Teatro Real (Madrid), Maison de la Danse (Lyon), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Bimhuis (Ámsterdam), Kolner Philharmonie (Colonia)....

Del mismo modo, ha colaborado y realizado arreglos musicales para/con artistas de la talla de Antonio Canales, Ainhoa Arteta, Carmen Linares, Estrella Morente, Rocío Márquez, Argentina, David de María, Ismael Jordi, Chicuelo, Manuel Lombo, Jorge Pardo, Antonio Serrano etc... Como productor musical, además de sus propios álbumes, ha realizado discos de importantes cantaores de la nueva generación flamencos en España, como “Luna de Enero” de Miguel Soto “Londro” , “Mi Retoque al cante jerezano” de David Lagos y “Con la voz en la tierra” de David Carpio.