El Sindicato de Enfermería aboga por consolidar la figura de la enfermera escolar

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ante el inminente inicio del curso escolar 2021/2022 ha solicitado a la Junta de Andalucía que este sea el año de la consolidación de la figura de la enfermera escolar en la comunidad andaluza. A juicio de su Secretario de Acción Sindical en Cádiz, Jose Antonio Alconchel: “la encomiable labor realizada por los profesionales referentes Covid durante el pasado año escolar debe servir de aval para que se mantenga e incrementen en este nuevo curso la plantilla de enfermeras y enfermeros destinados con dedicación exclusiva a los centros educativos.”

“La presencia de los enfermeros y enfermeras en los centros durante el curso pasado permitió que éste se desarrollara con relativa normalidad y con una escasa incidencia de aulas cerradas en nuestra provincia. Gracias a su labor, tanto los profesionales de la Educación, como los padres y madres y los propios profesionales sanitarios implicados, se muestran favorables a la incorporación en los colegios de la figura de la enfermera escolar” subraya Alconchel.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que, gracias a un acuerdo suscrito ahora hace un año con la Consejería de Salud y Familias, en torno a 400 enfermeras y enfermeros ejercieron el pasado curso como referentes Covid para los centros educativos con dedicación exclusiva. SATSE continúa trabajando con la Junta de Andalucía para que estas 400 enfermeras y enfermeros de toda la comunidad autónoma no solo formen parte de la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los centros de salud, aunque con dedicación plena en los centros educativos, sino también para crecer en la dotación así como profundizar en el desarrollo y potenciación de su actividad asistencial y de cuidados.

Nuevo retos

Además, el Sindicato de Enfermería expone que este curso 2021/2022 se presenta con nuevos retos en los que las enfermeros y enfermeras deben jugar un papel principal, como será el proceso de vacunación frente a la Covid a los menores de 12, cuando lo sustente la evidencia científica y se autorice por organismos responsables, que la propia Junta de Andalucía ya plantea que se realice en los propios centros educativos e incluso lo sitúa para finales de octubre.

SATSE incide en que las enfermeras y enfermeros estarán preparados para cuando llegue el momento, subrayando que su labor no solo se limita a administrar la vacuna, sino que son los profesionales encargados de la planificación, recepción y seguimiento de las dosis correspondientes, además de vigilar cualquier efecto o reacción adversa que pudiera tener la persona a la que atienden para resolver con solvencia y proteger su salud, labor que sería fundamental si se afronta la vacunación de los menores en los centros escolares.

En cualquier caso y al margen de la Covid, el Sindicato de Enfermería quiere poner en valor que las enfermeras escolares en Andalucía han estado asumiendo todo tipo de incidencias sanitarias presentadas en los niños/as y jóvenes en los centros escolares, no solo relacionados con la Covid, sino cualquier otro proceso de salud mediante la valoración clínica del problema de salud, y derivándolo al centro de salud si procedía o resolviendo la situación con inmediatez, sobre todo ante niños y jóvenes que tienen procesos crónicos como alergias, diabetes, asma discapacidad o cualquier situación de urgencia que se pueda producir como caídas, convulsiones, traumatismo, etc, pero no solo las enfermeras y enfermeros actúan en el ámbito asistencial, sino también en tareas de información, sensibilización y formación de cara a adquirir hábitos de vida saludables. Para Alconchel “los enfermeros y enfermeras, son los profesionales sanitarios competentes para responder a las necesidades de cuidados de los niños, niñas y jóvenes, y, al mismo tiempo, dar garantía de seguridad y tranquilidad para padres, madres y educadores”

Por eso, el Sindicato de Enfermería concluye reafirmando que la Junta de Andalucía no debe perder la oportunidad de avanzar y consolidar en la implantación de la figura de la enfermera escolar, ofreciendo así mayores garantías de seguridad y salud en el conjunto de centros educativos andaluces de cara al curso escolar 2021/2022 priorizando, en todo caso y ante cualquier circunstancia, la protección de los más de 1.150.000 escolares niños, niñas y jóvenes que estos días empiezan a poblar las aulas.