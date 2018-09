La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva celebra su congreso

Ayer comenzó en el hotel Sherry Park el V Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el que participan más de 200 profesionales. La presidenta de esta sociedad, Inmaculada Salcedo, atribuyó la elección de Jerez para este congreso al doctor Pedro Alamillos que se ofreció en el anterior, celebrado en Jaén, a organizar la próxima cita en la ciudad. Salcedo manifestó que al tratarse de una especialidad muy amplia y que afecta a muchos ámbitos, el congreso abordará temas que van desde la salud global, las vacunas, las enfermedades emergentes, la calidad y seguridad del paciente y sobre todo, la salud pública. "Nosotros tenemos que abrirnos a la población y poner en valor lo que es la prevención, los hábitos de vida saludable, promocionando el ejercicio físico, una dieta adecuada y actuando en la prevención del tabaquismo o la obesidad". El delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, que inauguró el congreso, indicó que "se trata de un evento importante, porque hoy mismo he escuchado que algún país europeo se está planteando por ejemplo que la vacunación sea libre, no obligatoria en algunas enfermedades. Es un tema de tal calado que implica no solo a la comunidad autónoma andaluza sino al resto de España y a Europa. Hay que ponerse de acuerdo sobre todo con ciertos mensajes que se pueden dar". Herrera incidió también en que cada persona sea autorresponsable de su salud y que el sistema sanitario ponga en marcha herramientas para prevenir actividades no saludables. "Por otro lado los profesionales también son los principales protagonistas, junto con los ciudadanos, de la salud de la población y es un buen momento para poner en pie los últimos avances".