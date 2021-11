Sophia Quarenghi inaugura el proyecto ‘Biblioteca humana’ del colegio Andrés de Ribera

El CEIP Andrés de Ribera ha puesto en marcha estos días un proyecto innovador que conjuga comunicación, aula de cine y un plan de igualdad. Precisamente sobre esta última temática se han llevado a cabo diferentes actividades estos días en el centro. Entre ellas ha destacado la que tuvo como protagonista a la violinista Sophia Quarenghi.

La artista italo-suiza fue la primera persona participante en la llamada ‘Biblioteca humana’, en la que los invitados cuentan sus experiencias vitales y profesionales. Sophia fue entrevistada por el propio alumnado, al que obsequió con dos piezas de su primer trabajo discográfico, ‘Paz en mí y en el mundo’, una pieza compuesta durante la pandemia y la bulería ‘Flamenco en clave de Sol’, que da título a este disco.

"La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque los niños me han preguntado sobre varios aspectos. Me ha encantado contarles mi experiencia vital, que en temas de igualdad y al contrario de lo que puede ocurrir con otras personas, no he tenido problemas, siempre me han tratado muy bien. Estoy muy contenta porque los niños estaban encantados, se han hecho fotos conmigo y desde el colegio me han tratado fenomenal", ha asegurado la artista.