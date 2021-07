–El pasado 26 de junio se inauguró el Parque del Orgullo. ¿Qué supone para Jerelesgay?

–Es otro gran hito de la ciudad con referencia al colectivo LGTBIQA+. Poquito a poco se han ido dando pasos para reconocer las identidades, porque siempre hablamos de reconocer la diversidad. Que Jerez reconozca la lucha del colectivo, porque es el parque del orgullo, y además seamos los primeros en utilizar esta nomenclatura en el callejero, es para nosotros un reconocimiento hacia la diversidad con orgullo. Jerez fue la primera ciudad de España cuyo Ayuntamiento izó la bandera del orgullo y ahora se convierte de nuevo en una ciudad pionera a la hora de mostrar su apoyo a este colectivo. Nosotros lo único que defendemos es ser y existir tal y como somos.

–En menos de una semana ha habido dos ataques a la placa del parque.

–El primero ocurrió el mismo viernes de la inauguración y pensamos que lo que querían era aguarnos la fiesta, decirnos que no éramos bien recibidos. Pero el ataque de este jueves ha sido diferente. Yo pasé por aquí y una hora después ocurrió, a plena luz del día. Vinieron, pintaron la placa y se fueron. Fue un ataque para invisibilizar el nombre, han querido taparnos. Nosotros decimos que es un ataque contra un colectivo concreto. Los discursos de odio, los ataques de odio no son actos vandálicos, hablamos de unos actos que en nuestra legislación tiene un carácter punitivo que tiene un agravante. Esperemos que no se repitan más, pero de seguir estaremos pendientes, y si se llega el caso de poder reconocer a la persona la denunciaremos por un delito de odio.

–En los últimos días se han visto agresiones en otras ciudades. ¿Cómo es Jerez?

–Yo siempre digo que me siento muy orgullosa de ser de Jerez porque es una ciudad muy acogedora, muy respetuosa con el colectivo LGTBIQA+, siempre nos hemos sentido muy apoyados. Eso no quita que también haya habido casos desagradables. Pero creo que últimamente (ha habido incidentes en Sevilla, Málaga, Barcelona...) hay un caldo de cultivo, con un discurso de odio que en mi opinión antes era políticamente incorrecto, pero a día de hoy ha pasado a ser el argumentario programático de algunos partidos políticos. Este discurso envalentona a la gente. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo estos días, pero en el primer ataque recibimos muchos mensajes muy desagradables, en algunos tuvimos que citar hasta a la Policía. Nosotros llevamos mucho tiempo en Jerez y no hemos tenido problemas, pero con estos discursos de odio la gente se deja llevar y desde ahí nos están atacando muchísimo. Quiero seguir pensando que es un pequeño grupito de Jerez.

–¿La gente joven ya se siente segura a la hora de decir qué siente?

–En general sí y en los actos viene mucha gente joven. Pero no podemos olvidar que desgraciadamente el bullying en los centros escolares es un problema para cualquier chico o chica que se diferencia, y el bullying LGTBIfóbico tiene el mayor índice, con más del 50%. Nos encontramos por un lado que la juventud tiene más herramientas y apoyo para visibilizarse y lo hace; y por otro en algunos centros son atacados, insultados...

–¿Hay casos en Jerez?

–Sí, sí, nos están llegando. La gente no ve la labor diaria de Jerelesgay, de la atención que hacemos, asesorías...

–¿Cuáles son las mayores necesidades de las personas que llaman a su puerta?

–Lo que está llegando más son temas trans. Nos llegan con dudas legales, de temas médicos, dudas en los protocolos educativos... Por ejemplo había una mamá que nos decía que el niño tenía ansiedad, que no quería entrar en el baño, ¿por qué no quiere entrar en un baño un niño o una niña trans en un colegio? Pues porque no sabe a qué cuarto de baño tiene que ir, en ambos le dicen cosas. Otra mamá vino con otro chico porque sufría acoso en el centro educativo y no quería entrar en la ducha y como que era un niño sucio. Pues lo que se encontraba el niño en el baño era un espejo grande e imagina lo que es verse en un cuerpo con el que no se identifica o incluso odia, porque nos han llegado personas muy jóvenes que hasta se autolesionan. Sobre todo nos piden herramientas, formación, conocer cómo es el proceso, nos podemos en contacto con los centros escolares...

–Este escenario os obliga a tener una formación constante en la asociación.

–Nuestra mayor riqueza son nuestros asociados. Tenemos la suerte de contar con profesionales de diferentes ámbitos y esos conocimientos los ponemos a disposición de la asociación. Además muchos ya nos hemos especializados en estos temas.

–Jerelesgay ya tiene 20 años de historia. ¿Con qué momentos se queda?

–La izada de la bandera en el Ayuntamiento y este parque. Son dos posicionamientos públicos de la ciudad, del Ayuntamiento que apoya y reconoce. Luego en la trayectoria de Jerelesgay no podemos pasar por alto la aprobación en 2005 de la que se conoce como la ley del matrimonio. Eso fue un antes y un después. Y la caseta la defendemos mucho y también creo que es otro acto de visibilizarnos, de estar ahí, y además en un Real de Feria.

–¿Qué es la visibilidad?

–Son derechos sociales, que podamos ir cogidas de la mano, que vayamos a un hotel y no me nieguen una cama de matrimonio. Eso es ser visible, no es ir con el cartelón. Ser visible es que no me traten como una persona hetero, porque no lo soy. No podemos escondernos, porque cuando hay ese atisbo de vergüencilla, es homofobia interiorizada, tienes esa carga negativa y no lo vives con libertad. A mi generación nos educaron en el escondernos, en el no ser, en el taparnos. Por eso creemos que es importante estar aquí y actos como los ataques a este parque persiguen taparnos y ya decimos que ¡de taparnos nada! Quiero recordar una frase que he leído estos días: ‘Tenemos pluma porque hemos recogido los restos de tantas alas que habéis cortado’.