Los taxistas se llevan a los abuelos a la Navidad del centro de Jerez

Un centenar de ancianos de las residencias de La Granja y del Centro de Acogida San José fueron agasajados ayer con un paseo por el centro de la ciudad gracias al compromiso con la tercera edad del gremio de taxistas de la ciudad. Los ancianos vivieron la experiencia con verdadera ilusión. Tanto es así que Mercedes, monitora de San José, reconocía a este medio en la Alameda Cristina que “ha sido una iniciativa absolutamente novedosa, la cual no nos esperábamos”. Igualmente señaló que “desde las tres de la tarde ya estaban todos ellos absolutamente ilusionados por el hecho de salir al centro de Jerez a ver la Navidad, las luces, los belenes...”. Estas salidas contaron con el visto bueno de la psicóloga del centro que las consideró más que beneficiosas para la salud de estas personas. “No en vano se puede considerar que esta actividad se trata de un taller muy especial, que es justamente la actividad que suelen realizar a estas mismas horas (18,30)”, dijo Mercedes.

Finalmente, las previsiones iniciales se vieron superadas. Un total de 35 taxis de la Asociación Jerez del Teletaxi tomaron parte en la misma para atender la demanda. “Tres abuelos han venido en los coches de media, lo que viene a suponer que un centenar de ellos han tomado parte en este ‘Paseo de la Ilusión’ que hemos organizado”, destacaba a este medio el presidente del colectivo taxista, Luis Gonzaga González.

La mayor parte de los ancianos (muchas mujeres entre ellos) fueron personas con problemas de movilidad, si bien tan sólo uno acudió en silla de ruedas. Entre las anécdotas de la jornada se encuentran las “reticencias de algunos abuelos que preguntaban quién tenía que pagar el taxi, que si eran ellos los que deberían abonar la cuenta o iba con cargo al Ayuntamiento. Al final no acertaban, porque se ha tratado de una iniciativa de los taxistas de Jerez”.

Los taxistas también mostraron sus sorpresa por el hecho de que “cuando llegamos a las residencias todos estaban esperándonos desde hacía al menos una hora. Había verdadera expectación”.

La caravana, que comenzó a circular por las calles de la ciudad a las 18,45 horas, contó con el imprescindible auxilio de la Policía Local de Jerez que cortó calles y pidió a los taxistas que, debido a la lenta marcha que iban a llevar por el centro, llevaran encendidas las luces de emergencia.

"Estas cosas nos dan mucha alegría. Hacía mucho que no veía las luces de la Navidad”, dice Carmen Galisteo (91 años)

Entre las asistentes estuvo Carmen Galisteo, viuda de Juan Herrador, que a sus 91 años consideraba que “esto me ha dado mucha alegría. Hace unos años nos trajeron para ver la Semana Santa pero pasamos tanto frío que dijimos que no volveríamos. Esto en taxi es otra cosa”.

"Como los taxistas de Jerez no hay nadie. Yo antes venía todos los años al centro”, manifiesta Encarna Nieto (97 años)

Otra veterana jerezana, Encarna Nieto, a sus 97 años, recuerda que “hacía ya cinco años que no veía el alumbrado de Navidad. Y me hace mucha ilusión volver a verlo. ¡Es que como los taxistas de Jerez no hay nadie!”. “Antes venía todos los años”, rememoró.

El joven taxista Damián Vela hace un perfecto resumen: “Es bueno para ellos y nuestros mayores se lo merecen”.