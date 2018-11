Aemet prevé activar el aviso naranja por lluvias el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla la activación del aviso naranja por lluvias para mañana domingo en distintas zona de la provincias.

El nivel naranja se centrará en las zonas del Estrecho y Grazalema entre las 3:00 horas de la madrugada y la medianoche, con precipitaciones acumuladas previstas de hasta 80 litros en doce horas. La campiña y el litoral también esperan lluvias y tormentas que motivan la activación del aviso amarillo durante la jornada de mañana domingo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán bajando mientras que las máximas se mantienen alrededor de los 19 grados.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Emergencias 112 ofrece a la población una serie de recomendaciones para evitar los riesgos asociados a episodios de lluvias y tormentas. En estos casos, es recomendable retirar del exterior de las viviendas aquellos muebles y objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. Se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos.

Si tiene que conducir, debes extremar la precaución y no cruzar nunca en automóvil lugares inundados, sobre todo si es de noche. Ante una balsa de agua pequeña, se debe atravesar con velocidad corta y a muy baja velocidad para que el agua no salpique el motor. Después, deberemos comprobar el buen funcionamiento de los frenos. Es aconsejable no cruzar en coche una carretera anegada o pasos subterráneos con agua.

En caso de tormentas, en casa cerraremos puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire, que atraen los rayos. En la calle, se debe tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del riesgo de descargas, todo lo contrario que el cobijo bajo los árboles, donde no acudiremos a refugiarnos.

En el campo, buscaremos las zonas más bajas. También deben evitarse pequeños edificios, graneros y cobertizos; tiendas de campaña y automóviles descapotables.