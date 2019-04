Ocho años después de aquel ‘Tolo que siento’, Antonio Peña Carpio ‘El Tolo’ regresa a la actualidad flamenca. Lo hace con un nuevo proyecto discográfico que comenzó a gestarse en la tarde del pasado viernes en el estudio La Bodega y que espera culminar en los próximos meses.

El cantaor jerezano, al que en los últimos tiempos lo hemos visto arropando el baile de María del Mar Moreno dentro de su compañía, ha querido volver a meterse en el estudio, aunque en esta ocasión, al contrario que la anterior, lo hace con una grabación en directo.

Sus primeros pasos los dio el viernes, dando así consistencia a una idea “que me plantearon José y Domingo Rubichi y Pepe Castaño, y que bueno, espero que me sirva para seguir creciendo”, asegura.

“Mi intención es hacer al menos diez cantes, por el momento hemos grabado seguiriyas, alegrías, tientos-tangos, soleá por bulería, malagueñas, bulerías y fandangos, pero todavía me quedan hacer tonás, tarantos y una bulería al golpe en la que quiero que participe mi madre, mi tío Mijita, el Aoño y el Meango, de la gente de los Rubichi”, prosigue.

La guitarra de esta nueva tentativa discográfica, una autoproducción, es de Domingo Rubichi, mientras que las palmas corren por cuenta de José Rubichi y Manuel de Cantarote.

“La verdad es que estoy muy contento por cómo ha quedado esta primera grabación, aunque no quiero ponerme fechas para su salida, prefiero ir con calma”.Antonio Peña ‘El Tolo’ admite que vive “un buen momento feliz”, sobre todo después de una experiencia “dura porque he tenido a mi madre malita en estos últimos siete meses, por ahora, una vez que se ha recuperado, he querido meterme a grabar para expresar así todo lo que he vivido”, recalca.

El cantaor no oculta que su experiencia en la Compañía Jerez Puro junto a María del Mar Moreno y Antonio Malena “me ha ayudado mucho”, sobre todo porque, según expresa, “he aprendido muchísimo al lado de estos dos monstruos, como persona y como artista. María es muy exigente, muy disciplinada, y eso me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, porque necesitas estar al día y mejorando constantemente. Y con Antonio, qué voy a decir, con él se aprende a diario”.

Esa exigencia que resalta El Tolo la refleja en el cante “a la hora de hacer algunos estilos. Antes, yo me quedaba en la seguiriya de Manuel Torre, pero sólo en una, y ahora soy capaz de hacer todas, igual que los cantes de El Fillo, de Tío José de Paula o de Los Puertos, en todo eso he mejorado, y por eso sólo tengo palabras de agradecimiento para María del Mar y Antonio”, concluye.