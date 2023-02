Tomasito: “Lola me ayudó a grabar mi primer disco, siempre me apoyó cuando lo necesité”

Hace casi cuarenta años Tomasito saltó a la fama después de sorprender a España entera con aquel niño robot en una de aquellas Nocheviejas televisivas que reunían a toda la familia en torno a la caja tonta. Hoy, varias décadas después, Tomás Moreno no ha perdido ni un ápice de su electricidad y en plena madurez, como él mismo reconoce, aborda ilusionado el lanzamiento de su último disco, ‘Agustisimísimo’.

–Ahora se sacan los discos como los culebrones de antes, por capítulos....

–Sí, es verdad, porque yo saqué un single hace un par de años, luego saqué otro y luego otro, pero llegó un momento en el que decidí que tenía que sacar el disco, porque en definitiva, donde va un disco no va un tema suelto. Está claro que un disco tiene más trabajo, pero al final compensa más. Lo otro está bien, pero los singles pasan a veces muy desapercibidos.

–Y le ha puesto de título ‘Agustisimísimo....

–(Risas) Sí, era una palabra que tenía ya pensada y que representa cómo me siento actualmente. Para que se entienda es como estar en la playa con tu sombrilla y tomándote dos tintos o cuando te comes un pedazo de fabes y dices estoy ‘agustisimísimo’ (risas).

–¿Qué tiene de novedad este ‘Agustisísimo’?

–Bueno, sobre todo que está grabado en Jerez porque mis otros discos se grabaron todos en Madrid. Date cuenta que por medio me cogió toda la movida esta de la pandemia, así que lo he ido grabando poco a poco cada vez que venía. Como no tenía prisa, lo he ido haciendo tranquilamente.

–Supongo que eso también es una ventaja...

–La verdad es que sí, porque en otros discos, me llamaba la compañía discográfica y decía ‘tienes un mes o mes y medio para hacerlo’ y claro, al final no te paras en ver algunas cosas. Esta vez he podido quitar o poner algunas cosas, porque después de un mes, al escuchar alguno de los temas, me he dado cuenta que en un sitio faltaba una cosa y en otro, otra.

–(....)

–Bueno, también hay como novedad que lo he producido con Lele Leiva, porque en ‘Azalvajao’ me encargué yo solo de la producción, pero en esta ocasión he preferido contar con alguien que me diese otro punto de vista.

–Son diez temas los que ha grabado....

–Sí, y muchos de ellos con dedicatoria. ‘Los muertos vivientes’, por ejemplo, está dedicado a Pepito ‘Al Alma’, que era el batería de Manolo Tena y que por la noche en Lavapiés siempre va con su carrito ofreciendo caldo calentito. Más de una vez, en aquellas noches de Madrid, le compramos alguno Bolita, Juan Diego y El Grilo cuando coincidíamos. Luego también hay un tema dedicado a Migue Benítez de Los Delinqüentes.

–¿Qué es lo que más te ha gustado de este disco?

–Sobre todo, porque es algo que me gusta hacer en mis discos, que no tiene que ver nada un tema con otro. Tiene un poco de todo, hay aires de la música griega, un recuerdo a los años 80 de Chimo Bayo...Quizás también está más presente Jerez, porque lo he hecho aquí y eso se nota.

–Escuchando este nuevo trabajo, ¿puede que sea uno de sus discos más flamencos?

–Yo creo que sí porque hay esos tangos-tarangos que me ha hecho Diego del Morao, las bulerías que ha metido Manuel Parrilla, que están increíbles, hay unas alegrías...

–¿Cuesta cada vez más aportar cosas nuevas en los discos?

–Hombre, yo creo que eso es siempre igual. Yo lo comparo con los guisos, no todos te salen igual, pero cuando coges el tranquillo, más o menos todos saben igual. Es cierto que dar un pelotazo no es fácil, pero bueno, en mi caso mantengo una línea desde hace años, y mira que podía haberme ido por máquina y movidas, pero no, prefiero centrarme en el flamenco.

–Sí se ve en el disco que hay buena empatía con los artistas...

–Por supuesto. Mira, me fui a Barcelona a buscar a Carles Benavent, que colabora también, y ha grabado encantado. Carles es un músico experimentado, pero también, por ejemplo, está Tomasa Peña, que ha hecho los coros, y ha mostrado el mismo entusiasmo, igual que los palmeros, El Lúa, mi cuñao Macano, Faé Ramos, El Morilla....que son muy buenos. Cada uno tiene su manera, lo importante es ubicarlos en la canción que les viene bien.

–Antes habló de Migue Benítez, al que recuerda en ‘De Jerez a Plutón’ con cierto aire garrapatero...

–Claro, ahí por ejemplo meten los jaleos El Morilla y a Faé, que trabajaron mucho con Los Delinqüentes y también Diego Pozo, que además me ha compuesto un tema, ‘Mi barrio’, que es completamente garrapatero. La pena es que nunca pude tocar con Migue, lo he hecho con Diego y con El Canijo, con el que hice una gira que estuvo muy bien, aunque si te digo la verdad, estuvimos a punto de acabar todos en el psicólogo (risas).

–Estrenó este nuevo trabajo en Madrid. ¿Seguirá con la gira en los próximos meses?

–Sí, el día 4 de marzo estaré en Jerez, en La Guarida del Ángel, y luego vamos a Palencia, Valladolid y Ponferrada, y luego en abril vamos a Umbrete, Valencia...

–En los últimos años también ha hecho muchas colaboraciones con otros músicos...

–Sí, es algo que me gusta muchísimo. Con Chano Domínguez, por ejemplo, he aprendido mucho, igual que de toda la gente del jazz, de Carles Benavent, Jorge Pardo...He trabajado también conChic Korea, con Wynton Marsalis...Y si no me meto una aventura en Senegal con la embajada española, en fin, uno hace lo que puede.

–Tiene ya 53 años, ¿en qué momento de su carrera se encuentra?

–Yo creo que en el mejor momento. Ya mi carrera está desarrollada y eso te da ventaja. Cuando eres joven, siempre piensas qué vas a hacer mañana. Date cuenta que me salí del colegio con 13 años, porque la profe ya no podía conmigo de tanta bulería, y uno no sabía cómo iba a terminar. A la vida le pido poco porque he conseguido lo que quería, sé que he tenido suerte, pero también me he sacrificado.

–Porque usted salió de Jerez muy joven y se fue a Madrid...

–No es fácil irte de tu casa y afincarte en Madrid. Además, la gente que se vino conmigo, que era El Bolita, Grilo, Juan Diego Mateos se vinieron para Jerez y yo me tuve que quedar. Fiché por una compañía, me pusieron el ojo derecho porque tenía estrabismo, y venga ensayos en la celda de castigo, como le digo yo. Date cuenta que yo estaba acostumbrado a las palmas y a la guitarra flamenca, y cuando me metí en un estudio con una batería, la guitarra eléctrica...Salía de allí con unos pitidos...hasta que me acostumbré.

–¿Llegó a pensar en dejarlo todo y volverse?

–La verdad es que no. Para mí Jerez es lo mejor, pero tenía claro que mi futuro estaba en Madrid. Afortunadamente, soy una persona que me adapto muy bien a las grandes ciudades y puedo vivir en Madrid, en Barcelona o en Nueva York. Igual que puedo vivir en un pueblo, soy un reptil, camaleónico (risas). Quizás eso ha sido parte del éxito y de mi vida. Ahora en realidad, ves las cosas de otra manera porque las distancias son más cortas y cada vez que puedo me bajo a Jerez y me vengo una semanita con mi madre, pero antes...

–Usted se mueve bien también en redes sociales...

–(Risas) Sí, me encanta grabar esos vídeos en la cocina...A mí me gusta, pero a la gente también le gusta ese cachondeo. A mí me encanta que la gente se divierta, y cuando salgo a un escenario intento pasármelo bien. Ya voy con ese rollo e intento transmitírselo a la gente. Quizás el tiempo me ha dado esa calma, y me subo al escenario como el que está en su casa. Como te encojas y te pongas a dar vueltas como el lobo del Tempul, dices, ‘algo malo va a salir de aquí’.

–Este año se cumple el centenario de Lola Flores. Usted es de los pocos que pueden hablar de ella por experiencia propia. ¿Qué ha sido para usted Lola?

–Pues ha sido una persona muy importante en mi vida, y una persona que siempre me dio mucho cariño. Ella siempre ayudaba a la gente y al que veía que tenía algo, decía ‘vente pacá’. Llamaba a mi casa y mi madre decía ‘que te llama Lola’. Recuerdo que una vez le dije que no iba a Madrid. ‘¿Cómo?’, me contestó. Yo tengo unos rock and rolls por bulerías que quiero hacer. ‘Pues vente y hazte lo que quieras’. Cuando acababa siempre me decía, ‘¿estás contento con lo que has hecho?’ Claro Lola. Fue ella la que me ayudó para grabar mi primer disco. Me llamó un día y me dijo ‘vete a hablar con Fulano’ y allí que fui y lo grabé en el año 94.

–(...)

–Jerez es grande pero Lola Flores ha hecho más grande todavía a esta ciudad. Por eso creo que el Museo de Lola es gustisimísimo (risas). Date cuenta que la carrera de Lola es increíble y desde que tenía 13 años no paró de hacer cosas. Yo me acuerdo de esa mirada que tenía, que transmitía una fuerza...Y luego en casa venía a por las ‘Chicas de oro’. La tía Salvaora, la Yoya y mi madre se venían conmigo y Diego Vargas pa Madrid y no veas lo que formaban las gitanas en el avión y en los hoteles de cinco estrellas. También he ido con María Soleá, María La Burra y no veas cómo me lo pasaba. Yo tenía la ventaja de ser ‘el niño’ y todos me llamaban para ir a los sitios. Con 13 años estuve en Los Canasteros con Diego Carrasco y así imagínate.