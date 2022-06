De Treviso a Cádiz en bicicleta por una buena causa

La vida de Luca Favano era un sinvivir, como la de muchas personas en esta sociedad. Trabajar, trabajar y trabajar conformaban el día a día de este empresario italiano que el pasado 17 de abril decidió dar un golpe de timón a su monótona vida.

Justo el domingo de Pascua emprendió una aventura que como él mismo reconoce "me ha cambiado la vida, hay un antes y un después". Desde su Treviso natal, en el norte de Italia, cogió su bicicleta para recorrer casi cuatro mil kilómetros, 3.835 exactamente, y destinar el dinero recaudado con esta aventura a la ONG 'Giocare in Corsia', que trabaja con los niños hospitalizados.

"Necesitaba hacer un parón en mi vida, porque siempre estaba trabajando y quería afrontar un reto como éste y tratar de conocerme mejor. Efectivamente ha sido así, y estoy encantado con la aventura. Está claro que ha sido muy dura, porque uno tiene que hacer frente al calor, al frío, a la lluvia, a la arena de la carretera...pero al final ha merecido la pena", explica.

Su reto ha finalizado en Cádiz, un lugar que había elegido "porque es el lugar más al sur de Europa". No obstante, su recorrido, realizado por la costa "porque quería ver el mar", ha discurrido por el norte de Italia, Principado de Mónaco, por las ciudades francesas de Montpellier y Perpignan y toda la costa española, parando en Barcellona, Tarragona, Valencia, Alicante, Cartagena y Gibraltar.

Después de 44 días de recorrido, Luca Favaro reconoce que durante este mes y medio "he conocido a mucha gente, y lo más importante, me he encontrado con la amabilidad y el corazón de muchas personas, que sin conocerme de nada, me han apoyado y me han ofrecido todo".

Una de ellas ha sido su compatriota Simonetta Franco, afincada en Jerez, y con la que recorre estos días la ciudad antes de emprender viaje de vuelta hasta su Treviso natal.