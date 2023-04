UNEI cierra 2022 con 260 empleos en Cádiz, un 30% más, y espera alcanzar los 300 este año

UNEI, empresa social andaluza sin ánimo de lucro que tiene como objeto la inclusión laboral de personas con discapacidad, cerró 2022 con 260 empleos en la provincia de Cádiz, lo que supone un aumento cercano al 30% con respecto al ejercicio anterior.

La mayor parte de estos empleos se concentran en Jerez y, en menor medida, en el Campo de Gibraltar. Un 85% de las personas que emplea UNEI en la provincia de Cádiz tienen algún tipo de discapacidad y prácticamente la mitad tiene problemas de salud mental. Un 45% de estos empleos corresponde a mujeres, que es el colectivo en el que más ha crecido en el último año.

En su conjunto, UNEI emplea a unas 1.300 personas, el 80% de ellas con discapacidad y la mitad con problemas de salud mental, lo que la convierte en referencia española y europea en este ámbito. Cádiz es la segunda provincia en la que UNEI genera más empleo, solo superada por Sevilla.

División logística

La actividad de UNEI se desarrolla a través de cinco líneas de negocio. En primer lugar, UNEI Smart Supply, el principal ámbito de crecimiento estratégico de la compañía. Se trata de una división logística, especializada en la externalización (outsourcing) de procesos integrales de la cadena de suministro, que son intensivos en creación de empleo. En el caso de la provincia de Cádiz, tienen especial relevancia las operaciones del sector sociosanitario (teleasistencia y suministro de material ortoprotésico domiciliario).

En segundo lugar, UNEI Natura, que lleva a cabo trabajos de jardinería, paisajismo, reforestación, limpieza y mantenimiento de playas o conservación medioambiental. En esta división, UNEI emplea a 84 personas en la provincia de Cádiz, con una especial presencia en Jerez.

Así, destacan los trabajos de jardinería para el Ayuntamiento de Jerez, con un equipo de 21 personas que vela por el cuidado y la limpieza de 1,35 millones de metros cuadrados de parques, jardines y solares. Junto a ello, UNEI trabaja también en las pedanías del municipio (Ela El Torno, Ela Estella del Marqués, Ela Torrecera, Ela San Isidro y Ela Nueva Jarilla).

Paisajismo y jardinería de González Byass

UNEI es la responsable del paisajismo y jardinería de las Bodegas González Byass, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como del mantenimiento de los jardines del Hospital de Jerez y de la EDAR del Guadalete de FCC Aqualia.

Junto a ello, desarrolla tareas de mantenimiento y cuidado de los jardines para diferentes comunidades de propietarios en toda la ciudad.

La tercera línea de negocio es UNEI Servicios, dedicada a labores de limpieza, conserjería, mantenimiento, control de accesos, servicios auxiliares, etc. Esta actividad está compuesta por 128 personas, sobre todo en tareas de limpieza, con especial presencia en recursos residenciales y en limpieza de colegios.

Dos centros de ocio 100% inclusivos en Jerez

UNEI gestiona además, a través de su división UNEI Activa, dos espacios de ocio y deporte en Jerez de la Frontera, The Racket Club Chapín-Jerez y Arena Village. Se trata, en ambos casos, de concesiones municipales que UNEI renovó por completo tras una inversión de 3,3 millones de euros entre 2019 y 2021 (1.778.000 euros en Arena Village y 1.528.000 en The Racket Club). Arena Village y The Racket Club en Jerez son un ejemplo de eficiencia en la gestión y de la vocación de UNEI por que la empresa tenga un impacto positivo en la vida de las personas.

Estas instalaciones emplean de media a 15 personas, aunque el número se eleva hasta 45 en la temporada de verano. Además, su renovación ha contribuido, a su vez, a la regeneración urbana del entorno en el que se encuentran. De hecho, según un estudio de la Universidad de Sevilla sobre el retorno social de la inversión de UNEI, por cada euro invertido en la línea de negocio UNEI Activa, la sociedad ha recibido más de cuatro (4,12 euros) en forma de retorno económico, socioeconómico y de ahorro de prestaciones.

Arena Village

Es el club de ocio y deporte con mayor superficie acuática de Jerez y una de las mayores de Andalucía. Además, cuenta con un gimnasio, Arena Fitness, que abre todo el año.

El año pasado, la temporada de piscinas se desarrolló del 25 de junio al 4 de septiembre y batió un récord, con 80.000 accesos con entrada diaria (un 57% más que en 2021), a los que hay que sumar 500 abonos y 490 niños en las escuelas de verano. Esta temporada de baño supuso además la creación de 30 empleos para personas con discapacidad.

En cuanto al gimnasio Arena Fitness, cerró 2022 con 735 socios, un 136% más que en 2021 (311 socios).

The Racket Club Chapín-Jerez

Es un club especializado en los deportes de raqueta, que cuenta con 14 pistas de tenis y de pádel, disponibles en alquiler y con clases concertadas para todas las edades y niveles; una casa club, piscina y 2 hectáreas de zonas verdes.

The Racket Club Chapín-Jerez cerró 2022 con 180 familias socias, un 20% más. En el ejercicio, se disputaron en estas instalaciones torneos relevantes como el XXVI Torneo de Tenis y Pádel Montesierra o el torneo RX de adidas Padel Tour by Sofinco

La teleasistencia que acompaña

La quinta línea de negocio de UNEI, llamada UNEI Social and Health, desarrolla un auténtico ecosistema de teleasistencia avanzada. Se trata de dar un paso más al tradicional botón y dotar a la persona dependiente de un móvil o de un reloj con el que pueda estar monitorizada y conectada con sus cuidadores o con los servicios de emergencia también cuando esté en la calle, con la consiguiente mejora de la autonomía. El dispositivo, y el servicio que lo acompaña, se comercializa entre prestadores de teleasistencia, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas.