Ustea asegura que el aumento de los PTIS que anuncia la Junta "no cubre las necesidades"

El sindicato USTEA ha denunciado, a través de una nota de prensa, la que define como "campaña mediática" de la Consejería de Educación. Concretamente, entiende que "no corresponde con la realidad de la comunidad educativa".

Uno de los puntos que aborda es de la anunciada incorporación de 100 PTIS (personal técnico de integración educativa) para toda Andalucía. USTEA entiende que "detrás de esa bonita cifra como eslogan publicitario hay una realidad diferente. Sólo el curso pasado, en la provincia de Cádiz y por boca de la Jefa de Ordenación Educativa había un déficit cercano a las 1500 horas de atención por PTIS entre las demandas de los centros y los recursos disponibles en la provincia, lo que equivaldría a unas 60 personas. Osea si hay que repartir 100 PTIS entre las 8 provincias en Cádiz llegarán en torno a 12-13 puestos. No entendemos dónde está entonces la grandiosidad de dicha medida. Más aún cuando no hay fecha de incorporación y la experiencia nos dice que no llegarán seguro hasta avanzado el curso escolar".

Hay que recordar que durante el curso pasado han sido numerosas las denuncias de colectivos de padres y madres sobre las necesidades educativas especiales en determinados centros.

Respecto a este tema de los PTIS es significativo que la Consejería de datos, pues tiende cada vez a ser más opaca, disgregados. Así podemos ver como esta Consejería sigue apostando por la externalización de los servicios básicos al reconocer que hay 1799 personas contratadas a través de licitaciones con empresas privadas frente a las 969 procedentes de función pública. Dichas licitaciones sólo crean precariedad laboral por el retraso en los pagos de nóminas, contratos parciales, itinerancias, .. lo que originó que el pasado 27 de Marzo los.as PTIS convocaran una jornada de huelga que la Consejería boicoteó estableciendo unos servicios mínimos del 100% y por lo que dicha resolución se ha llevado a los juzgados.

Otras quejas

Otras de las denuncias del sindicato respecto a las últimas noticias se refiere a la subida de sueldo a los docentes, que aseguran que no es tal, sino que es un acuerdo de las organizaciones sindicales con la Consejería cuando ésta era dirigida por Ciudadanos para la homologación a la media nacional del sueldo, pues en Andalucía partíamos de ser la segunda Comunidad Autónoma con sueldos más bajos en España. Dicha homologación a la media se diferió en tres cursos siendo este el segundo, así que seguiremos por debajo de la media nacional otro curso más. En dicho acuerdo se puso que habría que revisar las cuantías en base a la evolución económica, IPC, el cual lleva más de un año desbocado y no se han contemplado nuevas subidas adicionales.

Desde USTEA a principios de curso pediremos una reunión de mesa sectorial para revisar dicho acuerdo y actualizarlo a la realidad económica actual.

- Respecto al Programa de Refuerzo Estival que en USTEA Cádiz solemos referirnos en tono coloquial como programa de aparcamiento estival, señalar que USTEA ve positivo las dinámicas que se desarrollan en dicho programa, pero entendemos que no existe refuerzo como tal y que sería muchísimo más productivo que ese dinero se destinase a refuerzos verdaderos en forma de más personal de apoyo durante el curso escolar. Igualmente los números que venden parecen muy grandes y llamativos en cuanto a participación, 1381 docentes y 12759 alumnos.as pero si nos vamos al total de docentes en Andalucía es superior a 100.000 (luego participa el 1,3%) y el de alumnado en esas edades del programa superior a los 500.000 ( luego participa el 2,55%).

El sindicato ha lamentado también, respecto al asunto de la eliminación de unidades, que no es justo que "se recorten aula en la pública y a la vez se creen y concierten en los centros privados. El único sentido sería la destrucción progresiva de este servicio público y la mercantilización de la educación".

Del mismo modo, ha denunciado los problemas que están teniendo estos días "opositores, personal estabilizado por concurso de méritos, profesorado en general y familias a los que la Consejería está sometiendo a una “tortura” psicológica. Esto es producto de la baja inversión en infraestructuras y personal informático lo cual está generando un caos porque los enlaces, plataformas y servidores se han colapsado en diferentes ocasiones generando situaciones de estrés enormes en personas que se están jugando su futuro laboral".

Desde USTEA Cádiz "pedimos a la Consejería que deje de vanagloriarse y vivir en sus cifras publicitarias y trabaje para el desarrollo de una educación pública de calidad".