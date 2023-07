Ustea denuncia la continua pérdida de unidades y la proliferación de aulas mixtas

El sindicato USTEA ha denunciado la "pérdida de decenas de clases" en los centros educativos de la zona. Así lo manifiestan en una nota de prensa en la que aseguran que, según sus propios datos ("ante la opacidad y falta de información por parte de la administración educativa"), para el próximo curso habrá unas "300 unidades menos en toda Andalucía".

Para este colectivo, "la supresión masiva de clases en la red de centros públicos provoca graves consecuencias en los colegios públicos, como el recorte de personal docente y de los recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En un número de casos cada vez mayor, la supresión de clases se impone a través de la creación de aulas mixtas, a las que se le limita las nuevas matriculaciones para que si llega alumnado nuevo no puedan volver a desdoblarse, como es el caso del CEIP La Ina en Jerez o el CEIP Lomopardo , entre otras pedanías de la misma localidad, en las que convive alumnado de distintas edades, lo que supone la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo".

USTEA considera que la proliferación de aulas mixtas en las ciudades "supone un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada".

Denuncia de ratos superiores

Junto al recorte de clases públicas, la Consejería de Desarrollo Educativo ha establecido la generalización "de ratios ilegales, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria", destacan desde USTEA.

Según la legislación estatal vigente, las clases en los colegios no pueden superar los 25 alumnos y alumnas, mientras que en Secundaria este tope máximo está en 30. La Consejería ha informado a sus delegaciones territoriales de que no se autorizará el desdoble de clases hasta superar los 28 alumnos y alumnas en Primaria y 34 en ESO. Esto quiere decir que el curso comenzará en decenas de centros educativos de toda Andalucía con ratios ilegales, por orden expresa de la propia Consejería. Los servicios jurídicos de USTEA estudian ya medidas legales contra esta práctica que se pondrán en marcha próximamente.

USTEA denuncia que estos datos desmienten las afirmaciones de los responsables de la Consejería de Educación y sus delegaciones provinciales que, en los últimos años, vienen repitiendo insistentemente que “sobran” plazas escolares y que la “ratio media” está descendiendo, todo ello como consecuencia de la bajada de natalidad. El descenso demográfico está sirviendo como excusa para reducir la red de centros públicos, mientras se generalizan y normalizan las ratios ilegales, al tiempo que se extienden los conciertos educativos.

Hace tan solo unos días el 22 de Junio, se publicó la resolución provisional de creación y renovación de conciertos educativos en Andalucía. Frente a la supresión masiva de aulas públicas, esta resolución confirma que la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial.

Para USTEA, la política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la Educación Pública que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales.