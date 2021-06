Ustea denuncia el recorte de líneas en el CEIP Cervantes de Jerez

Ustea Cádiz denuncia que "las consecuencias de los recortes continuados en el CEIP Cervantes de Jerez hacen mella tanto en el profesorado como en el alumnado, sobre todo en el más vulnerable, el de Educación Especial (NEE). La excusa es, de nuevo, la bajada de solicitudes por la natalidad, lo que podría aprovecharse para bajar las ratios y garantizar así una mejor atención al alumnado, pero que la Delegación de Educación, a través del brazo ejecutor que es Planificación Educativa, aprovecha para sesgar la vida de los centros públicos en nuestra ciudad".

En un comunicado de prensa, la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía lamenta que el colegio Cervantes "sufrirá la supresión de una línea de Infantil, de modo que este centro que contaba con dos líneas desde los tres años de Infantil a 1º de primaria ya solo tendrá una. Se van a unificar las dos aulas de 4 años en una sola de 5 años, que albergará a 27 alumnos/as, es decir, que comenzará el curso con una ratio por encima de la legalidad. Recordemos que la normativa establece una ratio máxima de 25 alumnos/as en Infantil, contemplando solo la posibilidad de un incremento del 10% para escolarización sobrevenida. Y este, evidentemente, no es el caso, puesto que ya en el proceso de escolarización ordinario el centro ha informado a la Delegación de esa superación de la ratio máxima".

"Pero hay más -añade el comunicado-: de esos 27 alumnos/as, a los que será difícil proporcionar una atención individualizada, 3 alumnos/as serán de Educación Especial. Una vez más es el alumnado más vulnerable el que se llevará la peor parte de los recortes en educación por parte de una administración que ha demostrado con creces, en numerosas ocasiones, su falta de interés por el alumnado NEAE".

Ustea asegura que "los recortes también los pagarán, por supuesto, las y los trabajadores. Este recorte se traducirá también en la pérdida de un nuevo puesto de trabajo en el centro, un total de cuatro en los últimos años, en una ciudad donde el paro sigue siendo un problema acuciante. También puede llevar asociado el desplazamiento de parte de la plantilla fija a otros centros".

Desde Ustea Cádiz "no vamos a cansarnos de denunciar este ataque sistemático a la escuela pública. Se presentan los recortes disfrazados de bajada de la natalidad, pues no tomarán por tonta a la ciudadanía de Jerez. Recortan en la pública para defender los intereses empresariales de la escuela privada concertada, porque el Servicio de Planificación no cuenta con ningún sistema de adivinación que le permita saber que las niñas y los niños que no han nacido en este contexto de bajada de natalidad habrían ido a la escuela pública si al final hubieran venido al mundo. Este año tienen en pie de guerra a colectivos de los centros afectados más directamente, como el CEIP Elio Antonio de Nebrija o el Alfonso X, pero cada vez somos más los afectados y más para luchar por una escuela pública de calidad en Jerez. Y en esa lucha vamos a seguir, de la mano de las familias y de la comunidad educativa en general".