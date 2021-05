Ustea critica la subvención a un centro deportivo en un colegio concertado pese a las carencias en centros públicos de Jerez

Ustea Cádiz denuncia públicamente "el último intento de la Junta de Andalucía para favorecer los intereses de la iniciativa privada con dinero público: la subvención a una empresa para la construcción de un gran centro deportivo en Jerez que se levantará, además, en terreno perteneciente a un colegio privado concertado, pese a las carencias en infraestructuras que presentan centros educativos públicos de la localidad".

En efecto, la Junta de Andalucía aportará 5,3 millones de euros, a través de los Fondos de Desarrollo Urbano, para la construcción de un centro deportivo en el colegio Marianistas de Jerez y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía lamenta que "el dinero público servirá para añadir atractivos a este centro privado concertado, en detrimento de la escuela pública, por supuesto, inmersa en una oleada -un año más- de supresiones de unidades".

En una nota de prensa, Ustea subraya que "este hecho resulta aun más indignante si tenemos en cuenta las serias carencias en centros públicos de la ciudad: las grietas estructurales del CEIP Guadalete de El Torno, el tejado de amianto sin retirar en el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín, o la reiteradas negativas a construir comedores escolares en centros como CEIP La Alcazaba, CEIP Cervantes o CEIP Arana Beato, entre otras que podríamos citar. No olvidemos tampoco la no concesión de nuevos ciclos formativos, o el abandono de una zona tan deprimida como San Juan de Dios, una de las barriadas con nivel socioeconómico más bajo de Andalucía, al no querer crear en la misma un centro integrado de FP. No podemos olvidar tampoco la reivindicación de la dotación de un Conservatorio Superior de Flamenco (danza y música) o de centros de Formación Profesional especializados en el sector agroindustrial así como en tecnologías energéticas y de aplicaciones".

La Unión de Sindicatos también menciona "reclamaciones de años, como la licitación de las obras de la Ciudad del Flamenco, vía verde del río Guadalete, ampliación de las dotaciones sanitarias, etc... Podríamos seguir enumerando proyectos para posibles subvenciones que sí implicarían un impacto positivo para la ciudadanía de Jerez. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha preferido invertir el dinero público de andaluces y andaluzas en un gran centro deportivo en suelo de un colegio privado concertado".

Todo ello "en una ciudad como Jerez, con multitud de instalaciones públicas y privadas de este tipo, muchas de las cuales están experimentado dificultades de viabilidad a causa de la competencia y la pandemia, y que ahora comprueban cómo la Junta subvenciona con dinero de todos un recinto deportivo mientras un centro privado concertado se frota las manos".

Ustea finaliza apuntando que "en definitiva, el gobierno de Andalucía persiste en su línea de beneficiar a la empresa privada y, en concreto, a la educación privada con dinero de las arcas públicas, el que sale de los bolsillos de todas y todos, mientras las familias de la escuela pública protestan y se movilizan por el cierre de líneas y las carencias -en recursos, en infraestructuras, en personal- de los centros".