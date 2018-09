"Vamos a luchar por abrir la puerta en la iglesia"

-¿usted sabe que esta entrevista no va a ser imparcial..?

-Lo sé. Estoy advertido. Pero debemos dejar la amistad y la devoción que sentimos al Señor a un lado y hacer frente a las preguntas y respuestas (risas).

-¿Cómo da usted el paso para presentarse a hermano mayor?

-Pues quiero agradecer a Eduardo González Parra que contara conmigo en la pasada legislatura como tesorero. Un puesto complicado porque no somos una hermandad con muchos recursos. Pero estar estos cuatro años trabajando para la hermandad me animó a seguir. Después, en una reunión de junta, Eduardo comunicó que no quería seguir. Así que junto con algunos miembros de la anterior junta nos pusimos de acuerdo y se decidió que fuese yo el que ocupara la máxima responsabilidad. También conté con el apoyo de muchos hermanos y de mi familia que es para mí es muy importante este apoyo.

-Usted es una persona muy conocida en Jerez. Muchos cofrades pensaban que era hermano de las Viñas.

-Y lo soy. Yo nací en la plaza de la Vid. En el corazón del barrio. Mi madre, que en paz descanse, quiso que naciera allí en mi casa. Ese es mi barrio y mi hermandad de siempre. Pero aquí llegué hace ya muchos años por mi mujer que era de Torresoto. Oñate tiró de mi cuando no éramos ni agrupación. Y después Eduardo me llamó para la junta última. Ahora mi hijo y mi mujer son hermanos de la hermandad de la Salud. En cualquier caso me siento muy feliz y muy orgulloso de esta que es también mi hermandad.

-¿Proyectos fundamentales?

-Pues lo fundamental es que todos los que vengan se encuentren como en su casa. El patrimonio es importante también, pero quiero trabajar más por los hermanos. La vida de hermandad. Cada uno vendrá con su idea, pero todos formamos la hermandad. La junta también escuchará a todos. Esto es un proyecto de todos los hermanos, no sólo de la junta de gobierno. La junta es responsable, pero la hermandad es de los hermanos. Ese es el proyecto.

-Pero a nivel patrimonial hay muchas necesidades.

-Claro que sí. Seguiremos con el tallado del paso. Y el año que viene sacaremos la cruz de guía dorada y acabada. Lo hará Juan Carlos García que es el que está tallando el paso. En cuanto al conjunto escultórico sabemos de las dificultadas que tiene por los costes. La junta no se va a olvidar de trabajar para comenzar este proyecto. Se hizo para que se hiciera realidad y es un sueño. Pero el tema económico es lo que nos hace estar con los pies en la tierra. Nos sentaremos pronto con Fernando Aguado para tratar la viabilidad y comenzaremos.

-¿Hay una corriente de hermanos que piensan en dejar al Señor solo en el paso teniendo en cuenta la calidad artística y devocional de la imagen?

-Sí que la hay. El Señor podría ir solo perfectamente porque tiene categoría para eso. Pero no es la opción de la junta. Vamos a luchar por ese sueño de ver al Señor con su conjunto escultórico porque es lo que aprobaron los hermanos en cabildo. Si algún día se llegara a cabildo y se viera que es imposible poder llevar a cabo el proyecto, el cabildo de hermanos tendría la palabra. Pero eso ahora no se plantea.

-En San Rafael se aprobó la erección de una hermanad pero ahora no hay puerta para salir desde la iglesia. Este es otro problema importante.

-Sin duda. La puerta es otra ilusión. Y la junta va a luchar por hacer esa puerta que tanto deseamos. Desde el salón que salimos ahora no podríamos sacar ninguna imagen más. Vamos a hacer todo lo posible para que el Señor pueda salir de la iglesia.

-¿Hablará con el obispo de este asunto?

-Por supuesto. Cuando vayamos a presentarnos queremos elevarle al señor obispo esta inquietud. Si él no ve oportuno hablar ese día pues iremos otro para planteárselo. Si no puede ser la puerta principal la otra opción sería abrir una puerta lateral.

-¿Y la Virgen de las Aguas?

-Me estás hablando de sueños (risas). Ojalá pueda venir pronto. Vamos creciendo pero no todo se puede llevar adelante. Para nosotros sería increíble poder tenerla pronto pero no veo a corto plazo contar con Nuestra Madre.

-Este año hay un hecho histórico. La entrada en la carrera oficial por primera vez.

-Yo pienso que esto va a tener más tirón para que crezcamos. Estamos muy ilusionados por ir a la Catedral a hacer la estación de penitencia. Llevar al Señor al centro va a ser muy importante.

-¿Habrá algo especial para ese momento de la entrada por Aladro?

-Acabamos de incorporarnos y no nos hemos planteado nada. Pero algo se hará porque será un momento único e histórico. Tiene que ser diferente por ser el primer año que llegamos al 'palquillo' de toma de hora.

-Por primera vez, el barrio de Federico Mayo será el protagonista de la ciudad aunque sea por unos momentos. Eso es muy importante. Y lo hará una cofradía.

-Por supuesto. Federico Mayo merece esto. Va hacer mucho bien al barrio. Yo creo que cuando por la calle Larga pase el Señor va a enamorar a muchos jerezanos. Por tanto será muy importante para el barrio y para la hermandad.

-El Señor es el gran tesoro.

-Sin duda. Fernando Aguado hizo lo más grande para nosotros. El Señor es único y Él es el que nos da la fuerza.

-El tema de la caridad será importante.

-Nosotros intentamos ayudar a Cáritas parroquial en lo que podemos. También tenemos muchas necesidades a nivel de hermanos. Hacemos recogidas de alimentos. El nuevo diputado de caridad también llega con ideas nuevas que van a ser interesantes. La caridad no se puede dejar.

-La banda de San Juan también ha traído cierta polémica por dejar al Cautivo el Martes Santo.

-Esta junta de gobierno tenía la idea de que vinieran ellos con nosotros en este Martes Santo. Era como una recompensa por los años anteriores. Ellos nos buscaron y era su ilusión tocarle al Señor. Nosotros no le hemos quitado la banda a nadie, sino que nos hemos encontrado las dos partes.

-¿Y el panorama cofrade actual como se ve desde San Rafael?

-Es una pena. Se nos ha ido de las manos a todos esto de la carrera oficial. Desde San Rafael, Porvera es la opción que menos nos gusta. Nos alarga el recorrido y ya de por sí estamos muchas horas. En cualquier caso esto ha sido de locos y estamos dando una imagen pésima al resto de jerezanos que no son creyentes. Hay que buscar acuerdos y consenso entre todos. Y lo que me temo que esto seguirá dando mucho de qué hablar todavía.