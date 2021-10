Varios padres del Colegio San José, indignados por el pago de una cuota

Padres y madres del Colegio San José han mostrado su malestar con el centro por, según indican, “querer obligarnos a pagar las cuotas que teóricamente son voluntarias”.

Estas familias denuncian que en la última semana “algunos de los alumnos han sido advertidos desde el profesorado, diciéndoles que si no pagan esa cuota, no podían acceder a la plataforma digital con la que trabaja el centro”, además de “amenazarlos con que le van a poner un cero si no lo hacen”.

“Es algo increíble, cómo se puede hacer eso con niños de Primaria, han llegado a casa preocupados e incluso algunos llorando, es una forma de discriminación”, argumentan los padres, que consideran que “por el hecho de ser un centro concertado, deben ofrecer una alternativa a esa plataforma digital, por ejemplo el programa Ipasen de la Junta”, confiesan estas familias.

Muchos de esos padres ya han puesto de manifiesto su indignación a la dirección del centro, además de solicitar una reunión con la inspección educativa, reunión que mantuvieron en la jornada de ayer.

Por su parte, desde la Fundación Xafer, responsable del Colegio San José, aseguran que se trata “de Servicios Complementarios” y que son “voluntarios, pero si no se abonan no se pueden utilizar, porque no son recursos financiados con dinero público, sino por el propio centro”.

En este sentido, Javier Fernández explica que “se trata de una plataforma, con un aula virtual, que hemos creado para que el alumnado trabaje con ella, y esto tiene un coste de 25 euros. No obligamos a nadie a pagarla, pero si no se paga, no se puede utilizar. Y si no que miren en la web lo que cuesta la licencia de cada aula virtual, que son 32 euros por cada una”.

Asimismo, Fernández ha reconocido que esta situación no es nueva “porque ya el primer año en el que accedimos al colegio nos denunciaron, fuimos a juicio y nos dieron la razón, hay por tanto una sentencia firme al respecto”.