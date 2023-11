Vecinos de La Milagrosa y El Pinar anuncian protestas por la falta de personal en el centro de salud

Los vecinos de La Milagrosa, El Pinar y La Pita plantean ya movilizaciones por las “deficiencias” del centro de salud de la barriada. Desde la coordinadora vecinal de salud de La Milagrosa denuncian las “graves deficiencias” del servicio, en el que desde hace meses falta la directora “porque dimitió”.

“Hay un descontento total por parte de los usuarios. Falta personal, tanto médico como de seguridad. Los dirigentes del tema sanitario no gestionan adecuadamente los recursos de la Atención Primaria. La Atención Primaria está en decadencia y el Hospital de Jerez se convierte en un centro de salud”, denuncia Manuel Cazorla, presidente de la asociación vecinal El Pinar, de la federación Solidaridad y miembro de la coordinadora.

“Nos dijeron en su día que este centro de salud iba a ser un referente y me parece que hay que llorar por cómo está y el servicio que da. Como coordinadora vecinal de salud vamos a solicitar a Subdelegación de Gobierno las autorizaciones pertinentes para concentrarnos. Volveremos a salir a la calle como ya hicimos hace años para luchar por un servicio de calidad. No es de recibo tener que esperar hasta 20 días para que te vea tu médico de cabecera”, añade Cazorla.

El representante vecinal subraya que “aquí no hay capitán de barco. Dimitió la directora del centro de salud y ha dimitido el gerente del Hospital y aquí nadie pone orden. Si en su día dimos los vecinos un paso adelante, lo volveremos a hacer. Estamos cansados de aguantar la falta de recursos en salud”.

Por otro lado, junto al centro de salud de La Milagrosa hay un ‘punto negro’ en materia de seguridad. Cazorla explica que junto a la rotonda número 6 hubo hace unos días un “grave atropello y no es el primero”. “Aquí van a velocidades que no son normales. Aquí hay quien se pasa el semáforo por la canastilla del barco pirata… Solicitamos de forma urgente una zona semafórica enfrente de la farmacia para que aquí no se lleve a cabo ningún accidente más. Los vecinos lo pedimos encarecidamente, porque es una zona por la que pasan muchos vehículos”, subraya el representante vecinal.