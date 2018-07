Vecinos de la calle Prieta denuncian la presencia de okupas en un edificio

Vecinos de la calle Prieta han denunciado "la indefensión" en la que se encuentran debido al estado de un bloque de viviendas abandonado situado en la propia calle. Se trata de una construcción situada en el número 9 de esta vía y que en su momento, debido a la crisis del ladrillo, quedó paralizada y abandonada pese a estar casi finalizada.

Dicho inmueble ya sufrió, según relatan algunos vecinos de viviendas colindantes, la presencia de okupas, "sobre todo drogadictos que se metían ahí", comentan, pero tras el fallecimiento de una persona, "que cayó por el hueco donde está el ascensor", se cerró y "hasta ahora no habíamos tenido más problemas".

Sin embargo, desde hace "un par de semanas", los vecinos han vuelto a notar la presencia de personas en su interior. "La puerta se ha tirado abajo y ha empezado a entrar gente", aseguran.

Como suele ser habitual en este tipo de edificios abandonados, el primer paso por parte de los intrusos fue arrasar con todo lo que había de valor, sobre todo a nivel de material, llámense maderas, ventanas e incluso instalaciones eléctricas, y posteriormente, llegado el caso, hasta la ocupación.

Los vecinos, por su parte, han mostrado su preocupación por la sensación de inseguridad que les provoca esta situación, sobre todo si se tiene en cuenta que la azotea de dicho edificio está comunicada con todas y cada una del resto de azoteas de las viviendas de la misma parte de la calle. "Lo que tememos es que puedan entrar y pasar de una azotea a otra sin ningún problema. Estamos expuestos a que nos roben en cualquier momento", asegura otro inquilino.

A pesar de las continuas denuncias ante el Ayuntamiento, "no han hecho nada, nos dicen que esto no tiene que ver con ellos". Lo cierto es que este bloque de viviendas, embargada por un banco a una constructora sevillana, permanece en el limbo legal. Algunos vecinos, sobre todo un establecimiento hotelero situado en la misma calle, ya han anunciado que instalarán cámaras de seguridad. "No nos fiamos de lo que pueda pasar, estamos desamparados".