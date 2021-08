Vecinos de la calle Merced piden más seguridad

Vecinos de la calle Merced han alertado del empeoramiento del ambiente en la zona. A pesar de ser una de las calles más señeras de la ciudad, los residentes han denunciado que “está sirviendo actualmente de chutadero y riñas de drogadictos”. Los vecinos lamentan que la situación ha ido a peor y que “la falta de iluminación y de limpieza por parte del Ayuntamiento” permite que sea un lugar más propenso a malos hábitos. Aseguran que no son pocas las veces que deben llamar a la Policía y que esta misma semana hubo un incendio pasadas las ocho de la tarde, en el que tuvo que intervenir los bomberos. “A la Policía se le llama y no parece. La respuesta que nos dan: ahora mismo no tenemos dotaciones”, critican los vecinos de Merced.