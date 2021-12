'Velaterapia' o cómo vivir más tranquilo

'Velaterapia'. Así se llama la nueva tienda que acaba de abrir en el centro comercial Lancería, 7, local 21. Su propietario, José Guillén, es vidente y tarotista, muy conocido por sus programas en torno al mundo del tarot en numerosas televisiones locales y nacionales.

Sevillano, "de pura cepa", como le gusta decir, reside en Jerez con su pareja y, aquí, "en esta ciudad en la que se vive tan bien y donde me han acogido estupendamente", es donde hace un tiempo instaló un estudio de televisión online, en cuya página web ya inició la venta de una serie de productos. Un comercio que ha ido creciendo, por lo que finalmente se decidió a abrir una tienda de cara al público. Intuitivo desde que era niño y muy sensible al mundo del tarot, José se siente "muy afortunado por poder abrir este negocio, en una ciudad que me ha dado tanto".

En la tienda se pueden encontrar velones para todo tipo de propósitos, rituales, inciensos, aguas, baños jabonosos, sprays, ambientadores esotéricos, velas de incienso, perfumes, piedras, y hasta friegasuelos para limpiar la energía. "Todos son productos naturales, elaborados con esencias y plantas", cuenta José, que además de la tienda tiene un estudio en el mismo centro comercial para leer las cartas a los clientes interesados.

Hay que destacar que José Guillén es además profesor y ha formado "a tarotistas muy influyentes".