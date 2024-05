'Versos en la piel', del jerezano Pedro Grimaldi, nominado a los premios Cubadisco 2024

'Versos en la piel', del cantautor jerezano Pedro Grimaldi, aspirará al premio Cubadisco 2024 como Mejor Álbum en la sección de Coproducciones Internacionales. La decisión del jurado se hizo pública días atrás en la gala celebrada en el Hotel Cohíba, en la Habana.

El fallo del jurado se conocerá el 12 de mayo, en una ceremonia en la que estará presente Pedro Grimaldi, autor, intérprete y productor de este disco, junto a su arreglista y director musical, el cubano Julio Montoro.

'Versos en la piel', grabado en Alma Latina Studio en La Habana, tendrá que competir con otras propuestas: The Santiago Bigband feat Marcos Fernandez & the Afro Latin Jazz Orquesta; Omar Sosa & Seckou Keyta; Didier Laloy & Orquesta del Lyceum de la Habana; Existential Intensities, Sebastian Schunke, Detlef Engelhard y Caridad Diez; y Nuits Pariesiennes, Manon Galy & Jorge Gonzalez Buajasan.

El nuevo trabajo de Grimaldi es un disco de 14 canciones, en algunas de las cuales participan invitados ilustres como el portuense Javier Ruibal, José Luís Arango -unos de los artistas cubanos que con más pureza conserva la tradición de la música de los cincuenta- junto a artistas cubanas de gran proyección como Susel Gómez 'la China', Iris la Doña o la soprano Bárbara Llanes. Y con ellas, Belinda Guerra, Dianelys Rojas, Miriela Zaré, Roberto Vazquez Ley, Olivia Soler, Yosvani Betancourt y el percusionista jerezano Perico Navarro.

El disco ha sido grabado y mezclado por Julio Montoro en Alma Latina Studio, en La Habana, y masterizado por el prestigioso técnico, poseedor de un Grammy, Mario G. Alberni, en Kadifornia Mastering.

'Versos en la piel', disponible en más de 30 plataformas, es, según su autor, "un relato poético que realza la belleza del cuerpo como escenario del amor, la pasión y el deseo, temas que atraviesan la mayoría de las composiciones". En esta obra, Pedro Grimaldi rinde homenaje a sus maestros, "que con tanta brillantez y sensibilidad cantan al amor y a los grandes temas que preocupan a la humanidad: Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Javier Ruibal…". También aborda la tragedia de quienes perecen "en los mares de la derrota" buscando una vida mejor, en alusión a los migrantes que mueren en las aguas del Estrecho de Gibraltar. Y no olvida que la gran revolución social de las ultimas décadas la están protagonizando las mujeres, y para ellas es 'Tus alas, tu vida', una canción de la que dice “todos los hombres deberían oír". 'Versos en la piel', dice el artista jerezano, "es el mapa de las cicatrices que me han florecido a lo largo de los años en mi particular viaje a Ítaca".

La presentación oficial de 'Versos en la piel' será en La Habana, en un concierto en directo en la Sala-Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, el sábado 18 de mayo, a las 19 horas.