“Si pillamos a tiempo el cáncer de colon hay un 90% de curación”

El 31 de marzo fue el Día Mundial del Cáncer de Colon. Este tipo de tumor es el más frecuente o con mayor incidencia en España si consideramos a la población general. En 2023, se realizaron 40.203 nuevos diagnósticos de cáncer colorrectal, siendo el segundo tumor más diagnosticado si diferenciamos por sexos: hubo 24.385 nuevos casos en hombres (después del cáncer de próstata) y 15.818 en mujeres (tras el cáncer de mama).

Aunque dentro de los riesgos no evitables se encuentra la edad, existe la posibilidad de realizar la detección precoz de este cáncer participando en los programas de cribado.

Víctor Rivas es internista y actualmente trabaja en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Jerez. Además, es miembro del Comité Técnico Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, (AECC) en el que participa profesionales de diferente áreas, así como miembro de la AECC a nivel provincial.

En 2023, se realizaron 40.203 nuevos diagnósticos de cáncer colorrectal. ¿Cómo de importante es el cribado?

Es un cáncer importante porque no pillado a tiempo da importantes secuelas, incluso se puede llegar a fallecer. De ahí la importancia de la detección precoz. Hay muchos cánceres que desgraciadamente aún no tenemos herramientas para pillarlo a tiempo y cuando dan la cara ya está muy avanzado. Pero en el caso del cáncer de colon sí tenemos herramientas. Si lo pillamos a tiempo se cura en un 90% y eso decirlo de un cáncer es muy difícil. Curar el 90% de los casos es una maravilla.

Sin embargo, pocas personas se hacen el cribado, que es un fácil test que se hace en casa...

La Sociedad Española Contra el Cáncer lleva luchando contra esto muchos años. A la población diana, que es entre 50 y 70 años, se le envía la información para que se realicen el test de cribado. La carta llega pero, según los últimos datos de 2023 de Andalucía, sólo el 40% de las personas que accedió a la información después se hizo la prueba. Es un porcentaje muy bajo y hablamos de un test súper sencillo. Es sólo tomar una muestra de heces en tu casa, meterlo en un tubo y llevarlo a un centro de salud. Es muy sencillo y salva vidas. Yo trabajo en Cuidados Paliativos y me da mucha pena que algo que realmente puedes hacer por prevenir, no se haga. Este test sirve para la prevención, porque detecta tumores premalignos que quitándolos ya no se convierten en cáncer, y luego también de detección precoz, que hace que aumente la supervivencia muchísimo.

¿Cómo está avanzando la inmunoterapia?

Es impresionante lo que se ha avanzado. Antes sólo teníamos la quimioterapia, que mata células malignas y también las buenas, generando una gran toxicidad. Pero ahora hay otras formas de tratar los cánceres, algunas con grandes resultados como la inmunoterapia, que consiste en fortalecer tus propias defensas para que ataquen a las células malignas. La Oncología ha avanzado mucho y enfermedades que antiguamente desde su diagnóstico eran cuestión de semanas o meses, hemos conseguido supervivencias mucho mayores y en algunos casos curaciones.

¿Se ha conseguido que sean en algunos casos enfermedades crónicas?

En algunos casos podemos decir 'ya estás curado', pero en otros muchos hemos conseguido que una metástasis que hace años era sinónimo de muerte próxima, ahora es un estado con una gran calidad de vida durante meses e incluso años. Se ha conseguido en algunos casos convivir con la enfermedad con muy buena calidad de vida.

Ha trabajado en diferentes servicios, pero ahora se ha centrado en la unidad de Cuidados Paliativos.

Soy internista y he estado durante años trabajando en la parte del diagnóstico. También he estado haciendo guardias en Urgencias durante 14 años, y allí pues salvas vidas, intubas, haces cosas muy llamativas. Pero ahora, en cuidados paliativos me siento que ayudo muchísimo más, incluso recibo mucho más agradecimiento, porque muchas son personas que realmente no esperan nada, que se sienten hasta desahuciadas y de repente se ven sin dolor, pensando que merece la pena vivir... Nosotros estamos con personas que tienen una enfermedad en estadio avanzado no curable, pero nuestro trabajo va mucho más allá de dar morfina a los pies de la cama. A mí por ejemplo mi trabajo me sirve de defensa, me hace ver la vida de una forma pues más normal, es raro que veas por ejemplo enfadado.

Horas antes de esta entrevista ha estado en la casa de una paciente de 89 años.

Sí, he ido a la casa de esta paciente con cáncer de colon con metástasis hepática desde hace año y medio, y para la que ya se desestimó la quimioterapia. Hoy en su casa hemos tenido una conversación de la mayor profundidad del mundo, sobre el final de la vida, sobre cómo le gustaría que fuera... Ella me ha abierto la puerta de su casa, me ha dicho cómo quiere que sea el final pero que mientras llega, ella quiere vivir y para eso estamos nosotros, no sólo para la parte última, sino para que merezca la pena vivir. Cuando conocí a esta mujer estaba dolorida, vomitando, sin energía, encamada, y conseguimos quitarle los dolores, que no vomitara, dotarle de más energía y tener cierta autonomía. Dar un sentido a la vida lo necesitamos todos, estemos enfermos o no.

La Asociación Española Contra el Cáncer fueron en parte los 'promotores' de la atención de cuidados paliativos.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene distintas líneas de actuación como la atención a la ciudadanía, de hecho gracias a eso están los cribados de cáncer de mama, ahora están con el cáncer de pulmón y de colon... También tienen una línea de trabajo en la concienciación ciudadana y en su día pues fueron los promotores de las unidades de cuidados paliativos, cuando todavía no estaban instaladas en España, después ya el SAS lo asumió en Andalucía. Y otra línea es la investigación por supuesto, porque en la Oncología la investigación es fundamental.

Precisamente el Hospital Universitario de Jerez cuenta desde hace prácticamente un año con la Unidad de Oncología Médica, una unidad de investigación.

Una gran unidad. Es que además es increíble lo que va cambiando la Oncología. De un año a otro los protocolos cambian. De hecho los oncólogos lo que hacen cada vez más es especializarse, porque es imposible ser experto en todos los cánceres, de estar a la última de cada tipo. El otro día un compañero oncólogo nos dijo que un nuevo fármaco había aumentado la supervivencia en un tipo de cáncer en el que apenas había nada, y había aumentado la supervivencia en seis meses, y la sala entera rompió a aplaudir, emoción total, gente llorando incluso... Desde la llegada del director de Oncología, Jesús Corral, y la unidad hemos visto un gran avance. Que estemos desde Jerez en esta línea es muy bueno.

Los expertos dicen que más de un 50% de los cánceres se pueden prevenir con hábitos de vida saludable.

Precisamente, el impresionante aumento de la incidencia del cáncer de colon tiene que ver, en parte con la edad, pero la otra parte engloba: tabaco, alcohol, la obesidad y sobrepeso, el hábito sedentario y la dieta. Y esto está demostrado en el cáncer de colon, no es decirlo por decir. Hay ensayos que confirman que los malos hábitos influyen directamente en la incidencia de este cáncer. Así que no vayamos a comprar 'papeletas'...

¿Cuál es el futuro de la oncología?

Como decía Jesús Corral el futuro es que sean unas enfermedades crónicas, pero todavía nos queda. El futuro está en investigar y en la concienciación de prevenir las cosas. Antes el fumar era chulesco, daba 'caché', y ahora están como 'apartados', socialmente está hasta mal visto incluso. Trabajar en una mejora de los hábitos, sin llegar a extremos, es fundamental. Y por supuesto los cribados, adelantarnos para que las probabilidades de curación sean muchos mayores.