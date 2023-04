Los bombones rellenos de jerez de Carmelo García Barroso

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, tuvo un emotivo recuerdo para Carmelo García Barroso en la visita que este lunes ha realizado a las obras del nuevo aulario en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, que llevará el nombre del investigador.

El consejero, que además visitó varias dependencias del Campus de Jerez acompañado de Francisco Piniella, rector de la UCA, dijo que era "un auténtico placer estar aquí con vosotros, visitando este Campus, este gran Campus que no tenía la suerte de conocer y que me ha sorprendido grandemente, y además visitando esta obra del nuevo aulario, que lleva el nombre de Carmelo García Barroso, una persona con la que tuve una estrecha relación en mi época de vicerrector puesto que junto con él y los miembros de la Universidad de Córdoba pusimos en marcha el Máster de Agroalimentación, todo el tema de estudios del vino y gastronomía en el que colaboraban las dos universidades, y desde luego una persona entrañable".

"Siempre recordaré -añadía Gómez Villamandos-, y cuando venía en el coche para acá se lo comentaba a mis compañeros, los bombones rellenos de jerez que hacía y esas otras tantas cosas con las que nos deleitaba a las personas que lo visitábamos o cuando él nos visitaba, siempre nos llevaba algún regalo. Como digo, una persona entrañable, de una grandísima valía científica y por lo tanto estoy doblemente encantado de estar aquí viendo este 20% de obra que lleva el nombre de Carmelo".

La comparecencia la abrió Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz, que saludó a las autoridades y dio la bienvenida al campus al consejero: "Hace poco más de ocho meses que tomaban posesión el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Solo ocho meses han hecho falta para que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación haya completado la visita a los cuatro campus universitarios de la UCA. Un hito sin precedentes".

"Nos acompañó en Cádiz el pasado mes de noviembre en la presentación y en la inauguración del Encuentro Internacional sobre Conocimiento y Economía Azul (InnovAzul). Compartió junto a la comunidad universitaria del Campus de Puerto Real el pasado mes de febrero la efeméride del 30 aniversario de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología de la UCA. Y, también en febrero, visitó el centro de innovación UCA-SEA que construye la Universidad de Cádiz en el Lago Marítimo de Algeciras y cuyas obras afrontan ya la recta final", añadía. Y "quedaba este Campus, consejero. Ha completado en menos de un año el recorrido por los cuatro campus universitarios UCA. Muchas gracias. Como ves, vertebramos desde la generación y transmisión del conocimiento una provincia llena de singularidades y potencialidades. Una de ellas es, sin duda, su universidad: La UCA, la universidad de la provincia de Cádiz. Un esfuerzo de implantación y de presencia sólo al alcance de la universidad pública".

Piniella detalló el estado de las obras del aulario Carmelo García Barroso: "Una universidad que sigue creciendo en títulos, en producción científica, en grupos e institutos de investigación y en infraestructuras. Un ejemplo es la construcción del demando segundo aulario del Campus de Jerez situado a nuestra espalda, cuyas obras se acercan ya al 20% de ejecución y que esperamos tener concluidas en 14 meses. Estamos completando la fase de cimentación. Se ha terminado ya el pilotaje y los encepados y se están ejecutando ahora las riostras y los muros que sustentan la estructura. Yo no tengo ni idea de lo que es la riostra pero me lo han puesto aquí y debe ser algo importante", dijo arrancando una sonrisa a los presentes.

El salón de actos con mayor aforo de la UCA

Una vez finalizado, el edificio será "un emblema del crecimiento de este Campus y de la UCA. Tendrá una capacidad para ser usado en simultáneo por 2.100 estudiantes gracias a sus 15 aulas, sus 2 laboratorios y al salón de actos para 400 personas. Se convertirá en el de mayor aforo de la UCA y, como hemos hecho con el de la ETSI de Algeciras inaugurado hace unos meses, abriremos su uso a la ciudad", aseguró el rector.

En total, se trata de una inversión de 5,9 millones de euros "que estamos afrontando en la UCA sin financiación extra y gracias a la redistribución de remanentes en un plan de infraestructuras en cuatro años y para nuestros cuatro campus universitarios".

Acabó el rector subrayando que "el asentamiento y el crecimiento de la Universidad de Cádiz pivotan sobre sus cuatro campus universitarios. Son nuestros particulares cuatro puntos cardinales. Estoy convencido de que, tras recorrer hoy este Campus de Jerez, conocer su actividad científica y docente y compartir la jornada con su comunidad universitaria saldrá reafirmada la certeza de lo necesario que es seguir invirtiendo y defendiendo nuestra universidad pública en Andalucía".

La universidad como vértebra del territorio

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación, explicó que "no pude acompañaros a la primera piedra en el mes de septiembre y tenía el compromiso con el rector de visitaros lo antes posible y así ha sido. Un Campus de Jerez en el que tenemos y creo que muy acertadamente esa especialización de un campus. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: no sobran universidades en Andalucía, tenemos una suficiente especialización en nuestras universidades a pesar de su carácter generalista y cada una de nuestras universidades y cada uno de nuestros campus están especializados, y lo están en relación con el territorio en el que se encuentran y así lo hace el Campus de Jerez fundamentalmente en el ámbito de las ciencias sociales con su centro de investigación y el apoyo de todas las administraciones públicas".

El consejero afirmó que "la Universidad de Cádiz, al igual que el resto de las universidades públicas de Andalucía, son financiadas a través de la Junta de Andalucía con las transferencias directas que vienen a representar en torno a un 70, 80% de su financiación. El resto son la captación de fondos a través de proyectos y convenios, y gracias a esa buena gestión de esos fondos se pueden acometer obras e inversiones como esta, y en total en la Universidad de Cádiz ascienden a más de 22 millones en los últimos cuatro años. Eso pone de manifiesto el utilizar bien los recursos públicos, esa planificación estratégica que se ha venido realizando desde la Universidad de Cádiz".

Gómez Villamandos resaltó que "las universidades vertebran el territorio, las universidades públicas además generan oportunidades para todo y desde luego en el caso de la provincia de Cádiz tenemos claro ese ejemplo de vertebrar el territorio con cuatro campus importantes. No son cuatro centros desperdigados, son cuatro campus con todas las de la ley y también quiero felicitarte por traer estructuras administrativas a Jerez, descentralizar esa estructura de gobierno, y con esa vertebración del territorio que suponen los campus tenemos que dar más impulso a la ciudadanía, con esa universidad abierta a la sociedad, tremendamente implicada en la sociedad. Tener respuesta a los retos del presente y que además se prepare para los del futuro como está haciendo la Universidad de Cádiz a través de la investigación".

Finalizó el consejero sosteniendo que "en definitiva, universidades públicas que generan oportunidades para todos pero que sobre todo lo que generan es bienestar a corto y largo plazo gracias a esa formación, a esa actividad investigadora, algo a lo que no podemos renunciar sino todo lo contrario, todos tenemos que apoyar a que nuestro sistema universitario público siga siendo fuerte y cada vez más reconocido tanto a nivel internacional como ya lo es. Aquí tenemos un claro ejemplo de una universidad que sabe hacer bien sus tareas, que sabe aprovechar muy bien los recursos públicos que es lo que se nos tiene que pedir a los responsables públicos, que el dinero que se invierte por parte de los andaluces a través de nuestros impuestos tenga una repercusión directa en la sociedad como bien se hace en esta universidad".