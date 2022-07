"Voy a dejarme el alma, el corazón y lo que haga falta en esa tierra a la que quiero tanto"

Dicen que la cara es el reflejo del alma. En el caso de Sara Baras, además de la ilusión que ha puesto en su nuevo espectáculo, poderlo presentar en Tío Pepe Festival de González Byass, el 2 de agosto, la llena de luz y de verdad. Así nos lo transmite en esta conversación. Ilusionada y repleta de fuerzas para bailar en una plaza que, como ella dice, es de las más importantes del mundo. En las distancias cortas se muestra como ella es en el escenario, fuerte, temperamental y llena de pasión. Volver por la zona que la vio nacer es como una reválida continua para seguir superando etapas en su profesión.

-¿Cuáles son sus sentimientos ante su próxima actuación en Tío Pepe Festival?

-La verdad es que estoy muy ilusionada. Me hace mucha ilusión volver a Jerez porque es como volver a casa. A mis raíces. Tengo por allí muchos compañeros y muchos artistas a los que quiero y adoro. Pero sobre todo me acuerdo de Manuel Morao, que para mí es especial. Él fue la persona y el artista de referencia para mí, y es quien me inició en esta carrera artística. Para mí es como un padre desde el punto de vista profesional. Por eso le adoro. Siempre lo tengo presente y siempre que vuelvo por la zona me acuerdo de su arte y de sus enseñanzas.

-Para una bailaora de la talla de Sara Baras, ya curtida en mil batallas, presentarse en Tío Pepe, ¿qué puede significar?

-Sobre todo, es una forma de volver a mis raíces y además me encanta ese marco incomparable. Que una bodega apueste por la cultura es algo encomiable. En un ambiente de bodega, la apuesta por la música, la puesta en valor del arte de calidad como es el flamenco y además en un entorno inigualable es una fiesta completa. Es un festival que reivindica la belleza del arte, en cualquiera de sus facetas y la belleza de un entorno como las bodegas donde se respira arte y sensualidad es fundamental. El olor, los sabores, el paladar, el sonido, el silencio, y todas las sensaciones que se respira a las vísperas de la vendimia, hace que ese duende que se necesita para cantar y bailar llegue seguro. Es imposible no inspirarse en ese ambiente tan especial. Eso es lo que quiero que suceda. Llegar al público y hacer sentir mi baile.

-Pero no sabemos si se siente profeta en su tierra.

-Por supuesto que sí. Siempre que actúo por esa zona siento el respeto y el cariño del público. A pesar de que he recorrido medio mundo con mi compañía, las ganas que tengo de estar cerca de mi gente en la provincia en que nací y arropada con mi compañía es como una vuelta a los inicios pero volviendo con unas maletas ya muy cargadas y subiendo escalones con las revalida de tanto camino recorrido. Por eso esta actuación en Jerez hace que sienta que volver a casa es muy bonito y sentir tanto cariño hace que se te clave en el alma. Desde que se dio la posibilidad de acudir al festival siento que estoy muy agradecida y muy feliz de poder ofrecer sentimientos a mi público.

-Este espectáculo llega a Tío Pepe Festival después de una gira muy especial.

-Se puede decir que sí. Es muy especial porque en el fondo intentamos hacer del arte un misterio. Este espectáculo se estrenó en el teatro de la Maestranza en Sevilla, que ya es un lujo y fue un inmenso regalo para mí. Lo hemos llevado al Falla, con lo que significa bailar en el barrio en el que nací tan cerca del Mentidero. Hemos estado en Córdoba recientemente, y nos queda todavía Alicante y Segovia, y participaré en el homenaje al maestro Paco de Lucía en el Teatro Real de Madrid, a finales de este mes de julio, antes de llegar a Jerez. Son como pequeñas paradas que hago, como pequeños pasitos que voy dando con mi compañía a la espera de llegar el día 2 de agosto a Jerez.

-Toda la trayectoria de Sara Baras está llena de espectáculos de éxito.

-Además celebramos el 25 aniversario de la compañía y lo importante es que sin parar todos estos años. Volver a casa es como una reválida, es pararse y pensar a nivel profesional de la singladura que he llevado, de lo que ha pasado, qué escalón he subido y cómo hemos crecido como compañía y como bailaora. Es lo que me da más nervios, pues a la vez que vas creciendo profesionalmente vas necesitando mostrar cada vez más el recorrido que estás siguiendo, el proceso de crecimiento que has llevado desde la última vez que bailé cerca de casa. Por un lado, me hace sentir más nervios y responsabilidad pero, a su vez, también me da mucha satisfacción poder enfrentarme a retos más altos y poder dar la respuesta que el público se merece. Es una sensación como que voy paso a pasito hacia Jerez, para allí buscar el espectáculo más sincero y digno que se pueda llevar a cabo.

-¿Qué tiene de especial y por y para qué está pensado?

-La verdad es que en este espectáculo está puesta mi alma. El espectáculo está dedicado a mi padre. Desde chica me hizo creer en la música y en el baile. Era un enamorado de los boleros y siempre tenía en mente hacerle un homenaje. La idea inicial de este espectáculo se fraguó con las ganas de darle vida y tener el alma de mi padre, la mía y el alma que encierra todos los palos del flamenco. Por eso yo digo que este espectáculo es un regalazo de mi padre.

-Los anteriores títulos hablaban de los silencios, las sombras, los momentos… Atreverse a mencionar la palabra 'alma' y poner el título así a un espectáculo indica que ahí hay mucho de verdad. ¿Es así?

-Mucha verdad y mucha vida. Fusionar todo para crear un espectáculo donde el alma, lo auténtico, lo sustancial del bolero y del flamenco se den la mano, a pesar de lo difícil de aunar acordes y letras y música y ritmo ha sido un viaje maravilloso. Pero creo que lo hemos conseguido. Melodías nuevas con el alma tradicional del flamenco. Cuando nos miramos dentro del escenario y cruzamos la mirada entre nosotros y sentimos las miradas del público, sólo podemos afirmar que, en definitiva, somos corazón de flamenco y alma de bolero.

-Es importante recalcar que el flamenco y el bolero se pueden abrazar entre sí llegando a crear un giro inesperado en un escenario.

-Sobre todo porque en el fondo hay verdad siempre. Nostalgias por segurillas. Remolinos por soleá. Señoras por garrotín. Y muchos más números que hemos creado con la sana intención de poner alma en un escenario. Con mucho respeto por lo tradicional y por defender la grandeza que tienen todos los palos del flamenco, porque hacer sentir el alma de tanto sentimiento, ofreciéndole una visión más actualizada y además con matices y con melodías de otros registros, le da otra visión muy fresca y a la vez novedosa. Ahí, una como bailora, tiene que poner su granito junto a toda la compañía, intentando crear un lenguaje de cada forma con el cuerpo, con las manos y con los pies para crear las sensaciones que queremos para cada palo y saber bailarlo con diferentes matices.

-Un salto cualitativo como bailora y coreógrafa. Colaboraciones de gente importante y un espectáculo más coral.

-Como bien dice el título del espectáculo, en la esencia tenía que estar mi gente. La gente que compartían el alma flamenca y musical de mi padre. Porque es fundamental que las voces, los quejíos y el compás estén presentes. Ha habido colaboraciones en play back como Juana la del Pipa, Rancapino e Israel Fernández. Juana es una artista única, irrepetible, la gitana que más quiero con toda mi alma, y precisamente escuchar la versión que ha hecho por soleá por bulerías de la canción 'Toda una vida' es maravillosa. Es algo que no se olvida cuando se siente. Son referentes para mí, y de manera especial Manuel Morao, porque puedo confesar que el alma de todas están presentes cada vez que subo a un escenario.

-Sara Baras como coreógrafa y directora, pero con un gran equipo.

-Eso es lo fundamental. Voy con todo mi grupo. Por supuesto, Keko Baldomero es quien está más cercano a mi forma de entender mi baile desde hace años. Su música, sus arreglos y su acompañamiento son fundamentales. Y después la complicidad de músicos en directo, voces, bailarinas y sobre todo la ilusión de un grupo de artistas con ganas de hacer disfrutar porque creemos que de esa forma transmitimos mucho más. Voy con toda mi ilusión, a una tierra que siempre me ha acogido con cariño. Voy a dejarme el alma, el corazón y lo que haga falta en esa tierra a la que quiero tanto.

Una mujer que es todo vitalidad. Además de saber crear en todos los ámbitos es capaz de hacernos creer en su propuesta artística. Nos convence de que hay que verla. Nos cita para ofrecernos arte. Nos crea expectativas para que la acompañemos en Jerez o en cualquiera de los escenarios que pisa. Además de bailar con sensualidad, verdad y alma, en este caso también innova y ofrece una visión muy personal en su forma de ver el baile rodeada de los suyos, de todas las almas que le acompañan cada vez que se sube a un escenario. Brindaremos por su éxito con el olor a mosto en el ambiente de Tío Pepe Festival dentro de unas semanas.