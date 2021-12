Williams & Humbert retoma su Ciclo de Conferencias con José Luis Lapuente, director general de la DO Rioja

Tras un periodo en el que, a causa de la pandemia, Williams & Humbert se vio obligada a suspender la celebración de su Ciclo de Conferencias, la Bodega ha reanudado este encuentro que se puso en marcha en el año 2014. Williams & Humbert ha retomado este Ciclo y lo ha hecho con la novedad de que en esta nueva etapa las Bodegas contarán con la colaboración de una entidad de prestigio como Cajasur, la cual a través de su patrocinio participará de manera estrecha con este Ciclo de Conferencias, aportando también nuevas ideas a este encuentro alrededor del mundo del vino.

El director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, José Luis Lapuente, ha sido el invitado con el que Bodegas Williams & Humbert ha retomado su Ciclo de Conferencias. 'Rioja 360º. El origen y la fuerza' fue el título de esta conferencia que reunió a más de 120 personas en el salón del Duque de las Bodegas y entre las que se encontraban el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, César Saldaña, y el presidente del Consejo Regulador del Brandy, Evaristo Babé. El director general de Williams & Humbert, Jesús Medina García de Polavieja, y el consejero delegado de Cajasur, Joseba Barrena, fueron los encargados de presentar este encuentro.

En los prolegómenos del siglo XIX y comienzos del XX los operadores de Rioja mostraron ya sus inquietudes por identificar y certificar sus vinos. A lo largo de diferentes etapas marcaron hitos orientados a generar valor. Precintos de garantía, delimitación de la zona, certificación de los vinos criados y vinos de añada, indicación de procedencia, sistema de reporting, registros de marcas y el comienzo de la diferenciación- en su primer Reglamento de 1928- de las zonas de Rioja Alta y Rioja Baja. Será en el Reglamento de 1970 cuando se delimite el área de producción como integrada por tres zonas: Rioja Alta, Rioja Baja (ahora denominada Oriental para evitar consideraciones peyorativas) y, por primera vez, Rioja Alavesa.

Con esta introducción, José Luis Lapuente puso claramente de manifiesto cómo desde estos inicios "el origen y la trazabilidad estaba entre las inquietudes de los operadores y respondía a un claro deseo de generar valor, por lo que Rioja se reivindica ya a comienzos del siglo XX como el resultado de los esfuerzos de un conjunto de productores que quieren preservar su patrimonio y el fondo de comercio de un proyecto que tenía que ser sostenible y sustentar una región a lo largo del tiempo. Se aplicaron medidas lógicas que en el debate actual son plenamente reconocibles. Desde entonces se inició una andadura jalonada de actos audaces y vanguardistas, que lideraron de manera continuada los vinos de calidad españoles. Vicisitudes, mejoras continuas, apuesta y confianza, han insuflado solidez a una Denominación de Origen Calificada que ha ido evolucionando en el tiempo y experimentado una modulación en su sistema de representatividad y toma de decisiones".

Desde estos orígenes a la actualidad, José Luis Lapuente desgranó datos relevantes de esta DO, afirmando que "hoy día, La Denominación de Origen Calificada Rioja la componen 144 municipios. Muchos de ellos, viven exclusivamente del vino y de todo lo que le rodea. Con más de 66.000 hectáreas de viñedo, esta DO representa hoy el 13% de los viticultores, el 20% de las instalaciones y el 17% de las Bodegas embotelladoras establecidas en Denominaciones de Origen a nivel nacional, sumando un millón cuatrocientas mil barricas de roble de 225 litros".

José Luis Lapuente analizó también el papel del Consejo y la diferencia de rol respecto a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, destacando las tres funciones básicas de aquél: la certificación del producto, la vigilancia del uso y protección del nombre y la comunicación global. Un Consejo, el de Rioja, con un sistema de configuración en el que el objetivo es que todas las partes estén representadas y en el que, lo que comenzó siendo un pacto entre desiguales ha llegado a convertirse en un pacto equilibrado en el que viticultores y bodegas están llamados a entenderse.

De hecho, para Lapuente, la interacción entre operadores diversos es lo que crea el interés y el atractivo de la D.O, la cual es un paraguas que fortalece a todos los que se encuentran bajo él. Con más de 15 millones de euros de presupuesto, de los cuales 13 proceden del sector privado, esta D.O cuenta hoy día con una importantísima cuota en el mercado español de vinos de calidad. De hecho, 8 de cada 10 botellas de tintos criados destinadas a la Hostelería proceden de la D.O. Rioja. En cuanto a las magnitudes exteriores de Rioja, respecto al total de los vinos tranquilos envasados españoles, el director general de esta DO señaló que Rioja representa un 41% del valor y el 34,5% del volumen de estas exportaciones y en lo que se refiere al total del volumen de vino exportado en el mundo, esta D.O. representa un 2% por lo que en opinión de Lapuente "aún tiene muchas posibilidades de crecimiento a nivel internacional".

A través de los tres Planes estratégicos puestos en marcha por la Denominación, desde el primero de ellos en los años 90 hasta el más reciente del 2021, los interesados han alineado esfuerzos y fijado una hoja de ruta a resultas de esta planificación del medio y largo plazo. Pero para José Luis Lapuente, la realidad demuestra que somos frágiles y estamos sujetos a imprevistos: "Cuando creíamos que nuestros problemas eran el Brexit, o los aranceles al vino en Estados unidos, llega la pandemia o el problema de los suministros. Esto hace que debamos ser ágiles en todo momento y saber reaccionar ante un escenario cargado de incertidumbres".

El auge del enoturismo, los importantes reconocimientos a vinos y bodegas de esta D.O, la segunda juventud que comienzan a vivir sus vinos blancos, el papel creciente de los vinos ecológicos, los vinos de guarda o los espumosos de calidad…son todo síntomas evidentes del auge que experimentan los vinos de Rioja. Una Denominación cuya trayectoria, en opinión de José Luis Lapuente "ha compartido grandes parecidos con la Denominación de Jerez, las cuales han soportado ciertos tópicos comunes como el conservadurismo, un relativo agotamiento y un punto de obsolescencia. Sin embargo, ambas Denominaciones se reivindican en la actualidad y demuestran estar más vivas que nunca".