Las bodegas Williams & Humbert se encuentra negociando para vender parte de su accionariado al empresario filipino Lucio Co, que ya en el año 2018 adquirió el 30% del paquete accionarial de la empresa jerezana.

Desde la entidad bodeguera, a través de un comunicado, reconocen que a día se encuentran "trabajando para cerrar un acuerdo de venta de parte de ese accionariado, el cual se prevé que esté formalizado a finales de año. Por el momento únicamente se ha presentado a Bolsa el plan aprobado por el Consejo de Administración de The Keepers Holdings Inc. para adquirir hasta el 50% de las acciones de Bodegas Williams & Humbert, SA".

Del mismo modo, Williams & Humbert aclara, además, que "este plan de participación del 50% de las acciones de la bodega por parte de The Keeppers, en el que se está trabajando y que ha sido presentado a la Bolsa de Filipinas, incluiría el 30% que ya posee la familia Co en el accionariado de Bodegas Williams & Humbert".

En este sentido, hay que recordar que "en el año 2018 el empresario filipino Lucio Co adquirió el 30% de las acciones de Williams & Humbert, lo que ha supuesto un fuerte impulso al plan estratégico de la compañía, consolidando el posicionamiento de sus marcas y abriendo la puerta a la posibilidad de futuras inversiones por parte de la Bodega".

Bodegas Williams & Humbert es una empresa española con más de 140 años de historia en la producción de bebidas alcohólicas. Es el productor de "Alfonso", el brandy importado número uno en Filipinas

The Keepers Holdings Inc., el holding de bebidas alcohólicas del empresario Lucio Co, es propietaria y operadora de Montosco Inc, Meritus Prime Distributions Inc y Premier Wine and Spirits Inc, tres de los principales actores en la distribución nacional de las principales marcas internacionales de licores, vinos y bebidas especiales. Es el mayor distribuidor de bebidas espirituosas importadas en Filipinas, con una cuota de mercado del 74% en términos de volumen y del 66,9% según el valor de las ventas al por menor en 2020, según IWSR Drinks Market.

Analysis Limited. Su cartera incluye marcas como Johnnie Walker, José Cuervo, Jim Beam, Jinro y el brandy Alfonso, elaborado por Williams & Humbert y cuya distribución en Filipinas representa el 60% de los ingresos para este holding de bebidas propiedad de Lucio Co.

La dirección de Williams & Humbert, a través de este comunicado, manifiesta que "este plan, en el que aún se está trabajando, no es más que el reflejo de las excelentes relaciones que desde hace más de 20 años mantienen la familia Co y la familia Medina, quienes durante más de dos décadas han compartido valores y visión empresarial. La relación comercial entre ambas familias se inició en el año 1999 con la importación de las marcas de Brandy de la Bodega, “1877” y “Alfonso I”. Este último Brandy, “Alfonso I” ha ido ampliando su gama a lo largo de los años y es hoy día una de las marcas líderes en Filipinas, mercado en el que está fuertemente posicionada".

Asimismo, se ha insistido en que las bodegas Williams & Humbert "informarán puntualmente de todos los avances, así como de la firma de este acuerdo que espera se cierre en los próximos meses".