Sánchez Romate convoca el XII Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza

La bodega Sánchez Romate Hnos. convoca el XII Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza, al que pueden concurrir escritores de cualquier nacionalidad con textos escritos en español que no superen las ciento cincuenta palabras.

El objetivo del Certamen es fomentar la narrativa hiperbreve en torno a un producto tan apreciado en todo el mundo como el brandy de Jerez.

Como en otras ocasiones, el tema será libre, siempre que en el microrrelato se haga referencia de algún modo al brandy de Jerez. Los trabajos no podrán superar las ciento cincuenta palabras —incluido el título— y se presentarán firmados con seudónimo.

La dotación de los premios queda como sigue:

El Primer Premio está dotado con 2.000 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de las reservas Romate.

El segundo galardonado recibirá un premio de 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y una caja de vinos de Jerez de las reservas Romate.

El Tercer Premio consistirá en 600 euros, una botella de brandy Cardenal Mendoza Clásico y una caja de vinos de Jerez de las reservas Romate.

La Mención Non Plus Ultra se concederá al microrrelato que mejor potencie la imagen del brandy de Jerez, cuyo autor recibirá como trofeo una botella del muy añejo y exclusivo brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, así como una caja de amontillado reserva especial NPU.

Además, el jurado podrá otorgar, si así lo estima oportuno, la Mención Especial Cardenal Mendoza, consistente en una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, al microrrelato finalista más destacado.

Todas las distinciones estarán acreditadas con sus correspondientes diplomas.

Los interesados enviarán sus trabajos exclusivamente en formato digital, a la dirección de correo electrónico microrrelatos@romate.com. Las bases del Certamen se pueden consultar en la web www.cardenalmendoza.com/es/el-legado-romate/certamen-internacional-de-microrrelatos.

El plazo de admisión se cierra el 30 de septiembre de 2023 y el fallo se hará público durante la Cardenal Mendoza Golden Week, entre el 25 y el 31 de octubre, a través de la web cardenalmendoza.com.

A la anterior edición se presentaron 1.737 trabajos procedentes de 31 países. El primer premio fue para 'Jaque de coz', un microrrelato de complejidad borgesiana, original del escritor argentino Jorge Accame. El segundo galardón lo obtuvo el autor madrileño Miguel Ángel Escudero Eble por 'Loba de mar'. El tercero, Miguel Barreras Alconchel, residente en Teruel, por '(Irracional) declaración de amor y vino en un ascensor'. La Mención Non Plus Ultra la ganó el escritor jerezano Agustín Celis Sánchez con 'Madera vieja'. Los microrrelatos premiados se pueden leer en la web www.cardenalmendoza.com.