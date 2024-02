Abre el plazo del XIII Certamen Internacional de Microrrelatos 'Cardenal Mendoza'

Las Bodegas Sánchez Romate Hermanos, con el fin de fomentar la creatividad literaria en relación al brandy de Jerez, convocan el XIII Certamen Internacional de Microrrelatos 'Cardenal Mendoza'.

La presentación a este certamen implica la aceptación de las siguientes bases:

Podrá participar en el certamen cualquier persona física mayor de edad de cualquier nacionalidad. El tema será libre, siempre que en el microrrelato se haga referencia de algún modo al brandy de Jerez. La extensión de las obras será de ciento cincuenta (150) palabras como máximo -incluido el título-. Las obras estarán escritas en español. Los textos deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o soporte. No podrán haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso. Los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital.

Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica: microrrelatos@romate.com. Los relatos irán firmados bajo seudónimo.

El certamen está dotado con un Primer Premio de 2.000 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. Un Segundo Premio de 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. Y un Tercer Premio de 600 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Clásico y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate.

Habrá también una Mención Non Plus Ultra con una botella de Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de amontillado NPU. Esta distinción se concede al microrrelato que, a juicio del jurado, mejor potencie la imagen del brandy de Jerez.

El jurado podrá además conceder la Mención Especial Cardenal Mendoza, consistente en una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, al microrrelato más destacado entre los finalistas.

El plazo de presentación cierra el 30 de septiembre de 2024. El jurado estará compuesto por personas de reconocida cualificación literaria y un profesional del sector del brandy de Jerez. Su composición se hará pública tras la finalización del concurso. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente durante la Cardenal MendozaGolden Week, entre el 25 y el 31 de octubre de 2024, a través de la página web https://www.cardenalmendoza.com/es/el-legado-romate/certamen-internacional-de-microrrelatos.