Siete libros sobre Lola Flores que no se pueden perder

'Lola Flores. Cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo', de Alberto Romero Ferrer y Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2016. Este ensayo recorre la exitosa trayectoria de la artista en el teatro, la copla, el baile, el cine o la televisión, desde la posguerra hasta el posfranquismo. Más allá de los tópicos, muestra la figura de Lola Flores como una pieza clave en la historia de la cultura popular de la España contemporánea. Aborda sus orígenes, vinculados a la brillante escena flamenca de los años treinta, y las sucesivas encarnaciones del personaje desde los inicios de la Niña de Fuego hasta la consagración como Faraona, analizando tanto su evolución como su huella en la memoria sentimental. Simultáneamente, la ruta por la trayectoria de la jerezana le sirve para trazar una radiografía sociológica del país, una historia del espectáculo y de las industrias del entretenimiento. Eleva el brillo de la artista que se adaptó a los tiempos "sin abandonar su esencia, para convertirse en los últimos años en contradictorio icono de la posmodernidad". A diferencia de Umbral, Romero Ferrer da por buena la leyenda de la supuesta cita de la crítica en el New York Times aunque, de momento, no se ha encontrado el facsímil de la misma. Alberto Romero precisó que "era un trabajo hecho desde la distancia y para la universidad". Contiene cerca de quinientas citas de diferentes obras que adornan la cosa científica, aunque no se detiene en las "partes blandas" que fueron durante muchos años la comidilla de las revistas del corazón.