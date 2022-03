La youtuber Xuan Lan difundirá esta primavera dos vídeos de yoga realizados en Jerez y Cádiz

La influyente maestra de yoga Xuan Lan ha estado unos días visitando la provincia para promocionar Cádiz como destino de turismo de bienestar y salud. Se trata de la segunda visita de Xuan Lan a Cádiz, ambas en el marco de un convenio suscrito entre el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz –adscrito a la Diputación gaditana- y Turismo Andaluz –Junta de Andalucía- y esta última visita, concretamente, en el apartado de recibir a personas influyentes en la provincia y como complemento a la anterior, que tuvo lugar el pasado junio de 2021.

Fruto de ambos viajes se difundirán dos vídeos de prácticas de yoga realizados en la provincia: uno se ha grabado en el Gran Teatro Falla, en Cádiz capital, y otro en el Alcázar de Jerez. Xuan Lan es seguida a través de la plataforma YouTube –una de las que acogerá los vídeos- por casi 1,7 millones de suscriptores; tiene 635.000 seguidores en Instagram; y más de 170.000 personas a través de Facebook. Sus dos clases de yoga grabadas en Cádiz estarán disponibles en sus plataformas digitales esta primavera, aproximadamente en torno al mes de mayo.

Personal técnico del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha acompañado a Xuan Lan este marzo en los distintos puntos de la provincia que ha recorrido como Cádiz capital, Jerez, Vejer o el término de Benalup-Casas Viejas, entre otros. A este respecto, la maestra de yoga ha destacado la “extraordinaria diversidad de paisajes y naturaleza” de Cádiz como destino turístico.

"De Cádiz nos esperamos el sol y las playas”, explica, “pero la Sierra no me la esperaba”. En esta línea, Xuan Lan subraya las “muchas oportunidades” que, en su opinión, tiene la provincia como destino: por su luz y su sol, sus largas playas “tranquilas y salvajes, en las que estar con uno mismo”, y su amplia y variada naturaleza. En sus palabras, “aquí, pienso que la naturaleza es su gran ventaja. Poder ir horas a caminar a la Sierra y ver sólo unos caballos es maravilloso para el bienestar. A mí me encanta el senderismo y, por tanto, para mí es un destino importante”.

Xuan Lan ha valorado que la oferta hotelera gaditana, en lo que ella ha podido conocer durante sus dos visitas a la provincia, cuenta con hoteles “preciosos”. Asimismo, Xuan Lan también ha remarcado la gastronomía de Cádiz y cómo “se disfruta de la vida en un ambiente relajado: eso es parte del bienestar”. Sobre esto, en particular, ha incidido en la amabilidad de las personas y su carácter “abierto”. Respecto a Cádiz capital, por ejemplo, que Xuan Lan ha conocido en estos últimos días, ha puesto en valor “el encanto, cultura y autenticidad” que le ha transmitido la ciudad.

Y sobre Jerez, donde ya estuvo también la pasada primavera, ha considerado que es un lugar “muy bonito” desde un punto de vista arquitectónico, en particular refiriéndose al Alcázar jerezano.

Como resumen, la maestra de yoga entiende que la salud “no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también disfrutar de la vida, algo que es sencillo cuando estás rodeado de gente que la disfruta y comparte contigo. Cádiz me parece un lugar ideal para tener momentos de bienestar. Animo a todos que vengan a disfrutarla”.

El Patronato Provincial de Turismo persigue, entre otros objetivos, difundir la diversidad de la oferta turística de la provincia y trabajar la segmentación de los visitantes. En este sentido, con la actuación protagonizada por Xuan Lan, pretende llamar la atención de personas que practican yoga para que la imagen de la provincia se asocie a valores como la ausencia de estrés, la calma y el bienestar.

Yoga para el mundo: España y Latinoamérica

La práctica grabada por Xuan Lan en el Teatro Falla de Cádiz es especial respecto a otras clases de las que ofrece en sus canales y plataformas. Desde un punto de vista físico, cuenta con varias series de ‘vinyasa’ –modalidad de yoga dinámico, que mueve el cuerpo con una respiración consciente-, así como asanas (o posturas) de nivel intermedio-avanzado. En ella, ha querido transmitir a sus seguidores auto-confianza y seguridad en ellos mismos.

En cuanto a la clase desarrollada en el Alcázar de Jerez, consiste en una sesión de estilo ‘hatha’ –modalidad de yoga, habitualmente más pausada que otras técnicas, y recomendada a personas principiantes en esta práctica-, según expone Xuan Lan “al alcance de todos” (en alusión a que no es necesario tener un nivel avanzado en yoga para seguirla). Ha creado una práctica tranquila, puesto que considera que una mezquita –lo que era antiguamente parte del Alcázar- es un lugar sagrado, por lo que ha decidido enfocarla hacia la introspección u observación del interior de cada persona.

Ambas estarán disponibles desde mayo en las cuentas que tiene la influyente profesora de yoga para difundir la práctica de esta disciplina, por la que es conocida a nivel internacional. Xuan Lan tiene seguidores, principalmente procedentes de España y Latinoamérica, en países como México, Argentina, Colombia en particular.