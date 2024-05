Yolanda Díaz pide en Jerez que “el pueblo andaluz se movilice” el 9 de junio: "No son unas elecciones más"

¿Quién eres tú pa’ taparme la boca, la historia y la mente? Que vengan a por mí. Apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila. Que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida... Que me condenen por hablar de libertad...

Con esta canción de la artista María Peláe, la vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, se despidió de Jerez en la tarde de ayer viernes. El Campus Universitario de La Asunción fue el escenario de un acto de precampaña electoral, en el que también participó la cabeza de lista de esta fuerza política al Parlamento Europeo, Estrella Galán; el número cuatro de la lista, Manuel Pineda; el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón; la vicepresidenta tercera de la Mesa y diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil; la representante de Verdes Equo en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Mar González; así como Kika González y José Antonio Jiménez.

La jornada de ayer fue de ilusión y reivindicación. Al menos eso se respiraba en el ambiente desde las siete de la tarde. Los alumnos salían de sus clases, algunos se quedaban otros se marchaban “porque tenemos prisa”. Un grupo de estudiantes espera a Díaz sentado en un banco. “Me gusta que se hagan cosas aquí, en el campus. Estamos aquí para sumar”, señala un joven. “Yo he votado a Sumar y me parece genial que Yolanda venga a Jerez, que no esté siempre en Madrid, Barcelona... Me siento más respaldado”, añade otro compañero.

Unos asistentes piden más sillas. Poco a poco se va llenando el espacio al aire libre. A las siete y cuarto entra Yolanda Díaz rodeada de sus compañeros. La gente de pie aplaude sin parar, la música anima el ambiente y las banderas de Palestinas se mueven al aire.

La jerezana Kika González rompe el hielo. “’Planta cara’ es un lema q me llega. Me recuerda al ‘no pasarán’. Siento que estamos en un momento político en el que nos toca reaccionar. No puedo y quiero quedarme callada. No se trata de intentar convencer, sino de participar activamente. Porque si finalmente pasa, no será sobre mi boca cerrada, ni sobre mi cuerpo entregado. Siento la necesidad de negarme a la derecha y a la ultraderecha y de enfrentarlas. De plantarles cara”, lanzó la jerezana entre el aplauso de los presentes.

Desde Sumar dejaron claro que no era casualidad estar en esta precampaña en Jerez, en Andalucía. “Es imprescindible que el sur de Europa, el pueblo andaluz se movilice el 9 de junio. Yo sé que estáis cansados y cansadas, sé que estáis abatidas, sé que estáis agotadas de los debates políticos. Pero sí que os digo, con muchísimo rigor, que el día 9 nos jugamos la democracia. Arrancamos en Andalucía y os pedimos que os movilicéis. No son unas elecciones más”, aseguró Díaz.

La líder de Sumar reiteró que en estos comicios “nos jugamos los derechos fundamentales. Nos jugamos si queremos tener un proyecto de defensa europeo autónomo, no subordinado a Estados Unidos. Un proyecto de paz o nos jugamos lo que hoy estamos viviendo”, en alusión a una Europa “que deja que maten a los niños y niñas a diario en Palestina”, y “esto no puede seguir así”.

Para Díaz, quien mejor representa el proyecto de Sumar es su cabeza de lista Estrella Galán, a quien le agradeció que haya dado “un paso adelante”. La cabeza de lista para las europeas habló de la situación de Palestina, recordando que fue Sumar quien puso en el acuerdo de Gobierno con el PSOE el reconocer el Estado palestino: “Esperemos que esta semana se le reconozca, pero que nadie se ponga esa etiqueta, la lleva Sumar”.

“Soy una eterna enamorada de Cádiz y no podía ser un mejor sitio que Jerez para empezar esta precampaña. Es un honor estar en Andalucía porque de las andaluzas y los andaluces va a depender el futuro de Europa, va a depender el futuro de estas elecciones. Necesitamos vuestro apoyo para plantar cara al horror que está avanzando sin parar en Europa, que está convirtiendo a nuestro país y a nuestra Europa en una Europa que pretende restarnos en derechos y en avances. Sumar ha nacido para hacer política real. Somos un partido pequeño pero muy intenso. Aquí os digo que la única bandera que tiene Sumar es la de una puerta abierta: la de la libertad ”, remarcó Galán.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, afirmó que su partido es “el corazón que hace latir a este Gobierno. El mismo corazón que va a plantar cara y va a marcar el rumbo en Europa, por una Europa democrática, verde y de justicia social”. “El que no avanza, retrocede, y nosotros no hemos venido a retroceder. Hemos venido a avanzar y a plantar cara. Ya está bien de sentirnos minoría cuando somos mayoría. Ya está bien de pedir permiso por ser quienes somos. Estamos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestras ideas porque son justas, porque son las más hermosas de la historia de la humanidad”, subrayó Errejón.

La diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil, puso en valor que "Jerez es un lugar de gente alegre y valiente. Una tierra rica en historia, cultura y tradiciones. Sois un ejemplo de tolerancia, respeto y diversidad y en estas elecciones europeas, de eso va este cuento". "La sombra de la ultraderecha avanza en España y en Europa, y pretende convertirnos en un país gris, sin futuro. Y es que la ultraderecha amenaza con invadir nuestras instituciones europeas y hemos venido aquí a decir que ni mijita", lanzó Gil.

"Quieren que tengamos miedo. Ellos saben que si tenemos miedo perdemos la libertad. Venimos a decir bien alto que no tenemos miedo. Estamos aquí para plantarle cara al miedo. Europa es tierra de acogida. Nos jugamos cinco años decisivos", añadió Mar González. José Antonio Jiménez reconoció que "estar hoy en Andalucía significa mucho porque da importancia a los territorios, que son parte fundamental de nuestra historia. Estrella es una garantía de una Europa más justa y solidaria. No podemos ser un muro. Andalucía debe convertirse en un territorio de refugio".

"Sumar somos un espacio de distintas izquierdas, plurales, y es un valor porque cada uno aportamos lo mejor de nuestra tradición y nuestra historia", remarcó Pineda, denunciando que "nos quieren llevar a la guerra y la única guerra que apoyamos es la guerra contra el odio, contra el racismo, contra el cambio climático, contra la pobreza. Nos comprometemos y nos avala nuestra trayectoria, porque siempre hemos estado en el lado de la paz".

A unos días de que se inicie la campaña, Jerez ya ha sido testigo del camino de Sumar hacia Europa.