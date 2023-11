En Jerez ya suenan los primeros villancicos de Navidad

Las primeras palmas llegaban al atardecer. Sillas de madera colocadas en media luna arropaban a dos zambombas en el jardín de una casa de Jerez. "¡Vámono!", se escucha al tiempo que los sones de La calle de San Francisco comenzaban a sonar. Aún no ha llegado el frío, pero la Navidad ya se vive en el hogar de Jerónimo Cornejo y Carmen Crespo.

El matrimonio lleva más de 30 años celebrando su zambomba. "Siempre hemos procurado guardar en nuestra zambomba la esencia de Jerez, mantener las normas de siempre", declara Cornejo. "Queremos mantener la tradición de Jerez. Llegamos a esta ciudad en el año 1977 y nos enamoró, y la primera vez escuché un villancico en una zambomba me emocioné. Me encantó. Le dije a mi marido: esto hay que hacerlo en casa porque esto me llena el alma", declara Crespo.

"No somos de Jerez pero sentimos la zambomba, sentimos Jerez. Esta ciudad está en nuestro corazón", añade la anfitriona. El matrimonio comenzó a organizar su fiesta con pocos amigos: "Primero cuatro o cinco, luego diez, veinte y hoy somos aquí casi 90 personas", entre los que se encontraban los presidentes de la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla, Gabriel Fernández Rey y José Luque Teruel.

Este sábado disfrutaron de la zambomba de Cornejo y Crespo amigos que han viajado desde Barcelona, Mallorca, Córdoba, de Galicia, Canarias... "A nuestras amistades les gusta vivir la zambomba de Jerez y que sea tradicional. Guardando la esencia es como más se disfruta".

El propio Crespo era uno de los que tocaba la zambomba, un instrumento que lleva con él desde el principio de esta bonita tradición. Este año ha compartido 'escenario' con Manolo Coca, reconocido artesano de este jerezano instrumento, Antonia Núñez y su grupo y con Carmen de la Jara. "La zambomba de Jerez es única y hay que cuidarla", subraya el matrimonio.