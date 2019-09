‘No me abandones’ busca a una perra perdida por la zona de la avenida Rey Juan Carlos

'Mora' apareció vagabunda hace dos semanas en unas naves de El Puerto. Un hombre se encargaba de darle de comer hasta que un día llegó con el cuello abierto. Dieron el aviso a ‘No me abandones’, que se encargaron de ella, la llevaron al veterinario y superó “una operación bastante grande de la que dudábamos que saliera adelante por no poder hacer frente a la infección”, cuentan desde la protectora.

A pesar de todo, se recuperó y vivía en una casa de acogida. Pero su pánico a la gente la empujó a escaparse de la vivienda, un campo en la zona entre Guadalcacín y San José Obrero.

“La estuvimos buscando sin parar y nos llegó un aviso de que estaba en la Cartuja. Allí nos fuimos y la localizamos por la zona de los viveros, pero 'Mora' huía de nosotros por ese miedo que le tiene a la gente. No conseguimos cogerla”. Eso fue el lunes pasado y desde entonces, ‘No me abandones’ continúa la búsqueda, han difundido carteles por toda la ciudad y “nos han llegado noticias de que la perra está por la rotonda 3 y 4, que la habían visto por allí. Pero nada. Algunos ciclistas que hacen rutas nos comentan que la han visto por los carriles que van por detrás de los viveros Olmedo, que llegan hasta La Teja, y por Estella del Marqués. Nos recorremos esos carriles continuamente, pero no la vemos”.

Desde ‘No me abandones’ hacen un llamamiento a la ciudadanía, “para que si la ven, que nos llamen, aunque es imposible cogerla. Nos da miedo porque no sabemos en qué estado puede estar la perra ya que la han visto con el cuello lleno de sangre”. De esta forma, la persona que la encuentre o la vea debe llamar a los teléfonos 656 42 13 42 y 630 14 43 90.