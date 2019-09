El “abandono” de la Laguna de Torrox

La Laguna de Torrox es uno de los espacios privilegiados de la ciudad. La tranquilidad del barrio periférico y las inigualables vistas de gran parte de la ciudad convierten a los vecinos en unos privilegiados. Hay quien aprovecha la belleza del lugar incluso para correr y realizar distintos entrenamientos. Cualquiera diría que los residentes de allí tienen los mismos problemas que en el resto de la ciudad. De hecho, la primera frase del presidente de la asociación vecinal tiene gran carga crítica: “No tiene nombre lo que sufrimos aquí. Parece que estamos en el siglo XIX”.

La realidad dista mucho de la apariencia, según los residentes. Los vecinos de la Laguna de Torrox están “hartos” del trato que les da el gobierno municipal. Denuncian que los alrededores de la laguna se encuentran en estado de abandono y que la vegetación no está lo suficientemente cuidada. Aseguran que llevan años trasladándole el problema a los distintos representantes municipales, haciendo estos caso omiso a lo que ellos apuntan. En los últimos tiempos, los vecinos se están planteando tomar medidas. Entre ellas destacan la colocación de pancartas a la entrada de la barriada que expongan sin tapujos: “Laguna de Torrox, abandono municipal”. “No podemos seguir con esta situación, no nos hacen caso y eso es lo que más nos preocupa”, señala José María Ibáñez.

Enseña con tristeza la situación en la que se encuentra el agua y la vegetación que ocupan la laguna: “Esto es insalubre. Está a la deriva”. La cantidad de vegetación impide, según el presidente de la asociación vecinal, ver la laguna en su pleno apogeo: “Hay zonas por las que es imposible ver que hay agua detrás de las malas hierbas que hay aquí. Se está perdiendo agua”.

Las reclamaciones se centran sobre todo en la vegetación. Ibáñez habla de “cosas a corregir de forma fácil”, pero “con voluntad política”. Reclama la reposición de alcornoques en la zona, argumentando que “faltan bastantes”, y apunta a la solución viable de retirar los rastrojos que se encuentran dentro del lago: “Hay entradas que, en caso de que ocurra cualquier accidente, no se pueden utilizar. Están completamente llenas de malas hierbas que impiden el paso siquiera de los buzos”.

Las reclamaciones también se centran en la luminaria. “El otro día dos mujeres vinieron a mi casa porque les daba miedo seguir corriendo sin luz. Ahora anochece antes y no pueden hacer deporte por esta zona, porque en la parte del lago más cercana a la zona sur de Jerez no funcionan las farolas”, expone Ibáñez.Su paseo alrededor de la Laguna es una queja continua. El parque que rodea al lago está completamente amarillo y no muestra signos de que el verde vaya a crecer pronto. “Es un problema de riego”, afirma el presidente de la asociación de vecinos, que muestra el atasco que sufren las fuentes como ejemplo del mal funcionamiento del sistema de regado del lugar.

Por último, Ibáñez también señala la necesidad de mejora en los horarios de los autobuses que llegan hasta la Laguna de Torrox. El presidente de la asociación vecinal recuerda que “los fines de semana casi no llega el transporte público” y los jóvenes de aquellas residencias han comenzado a mostrar su malestar: “Los jóvenes no pueden mantener una independencia de sus padres porque no llegan los autobuses”.

Todo esto ha llevado a los vecinos a plantearse una serie de medidas para que no continúe “el abandono municipal” que dicen sufrir. José María Ibáñez pone de relieve que las acciones a tomar están siendo consultadas con los asesores legales, aunque unas son más duras que otras. Desde la colocación de pancartas a dejar de pagar el IBI. “Esto consistiría en meterlo en una cuenta judicial y no llegaría a las arcas del Ayuntamiento hasta que cumplan con nosotros”, concluyó Ibáñez durante su exposición.