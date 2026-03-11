El abogado José Carlos Pérez Arias presenta en Jerez su libro 'El lado más humano del Derecho'

Este jueves día 12, a partir de las siete de la tarde, el Colegio de Abogados de Jerez, ubicado en la calle Sevilla, acoge la presentación del libro 'El lado humano del Derecho', que ha sido escrito por el abogado José Carlos Pérez Arias.

La publicación plantea una mirada al Derecho y a la abogacía desde una perspectiva que va más allá de lo técnico poniendo el foco en aspectos tales como la vocación de servicio, la empatía, la responsabilidad profesional y la gestión emocional en el trato con clientes y en el desarrollo de los procedimientos.

A través de un enfoque narrativo y reflexivo, el autor aborda experiencias y situaciones habituales del ejercicio profesional para reivindicar una práctica jurídica rigurosa, pero también consciente del componente humano presente en cada asunto.

La cita se presenta como un espacio de encuentro y reflexión para profesionales del sector, estudiantes de Derecho y ciudadanía general en torno al papel del abogado en la sociedad actual.

Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz y perteneciente al Colegio de Abogados de Sevilla, es uno de los socios y CEO de Smartlou, un despacho de abogados especializado en derecho mercantil y penal económico, aunque también con experiencia en otras ramas como el administrativo y el laboral.