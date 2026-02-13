Los abogados del turno de oficio ya tienen un monolito que reconoce su labor en Jerez

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández Rodríguez, han descubierto en la jornada de este viernes un monolito dedicado al turno de oficio.

Este se encuentra ubicado en el bulevar que discurre frente a la sede de esta institución, en la céntrica calle Sevilla. Con él se ha pretendido reconocer a este turno que permite el acceso a la justicia de numerosas personas.