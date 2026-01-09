Se abre el período de registro para el acceso de vehículos a la Zona de Baja Emisión en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha el proceso para el registro de vehículos de cara a permitir el acceso a las calles donde se aplicará la Zona de Baja Emisión una vez que pase el período de adaptación de la nueva Ordenanza que ha entrado en vigor por imposición legal.

Los vecinos afectados, así como las empresas y los servicios que se presten servicio en la zona afectada, tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse, coincidiendo con el registro de los vecinos de Jerez en la zona ORA, quienes no tendrán que hacer un doble registro, ya que los tengan autorización para aparcar en la zona de residentes, estarán automáticamente incorporados en el registro de la zona de baja emisión y podrán circular por estas calles.

Por tanto, para poder registrarse solo se tendrá que acceder a zbe.jerez.es o hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Delegación de Movilidad en calle Cádiz, 1.

La Ordenanza establece dos zonas de bajas emisiones. La Zona 1 que es permanente y está delimitada por las calles Larga, Lancería, plaza del Arenal, plaza Monti y plaza de Asunción y José Luis Díaz y hacia la Porvera por Tornería.

En esta zona no habrá nuevas restricciones, sino que se establece un control de tráfico con control de matrículas a través de cámaras para tener una mejor reordenación de estas calles que era algo que también pedían los vecinos de la zona.

Mientras, la Zona 2 de Bajas Emisiones que se activaría sólo en situaciones de alerta por contaminación atmosférica, algo que hasta ahora nunca ha sucedido en Jerez, pero debe contemplarse dentro de la nueva legislación, disponiendo de un protocolo de actuación para esta situación, comprende el Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Nuestro Padre Jesús de las Penas, calle Cordobeses, Oliva y la calle Chancillería. En estas ubicaciones están situadas las cámaras de control del aire que monitoriza la Junta de Andalucía.

En definitiva, Jerez dispone de una Zona de Baja Emisión mucho menos restrictiva de las que se están aplicando en otros municipios, en la que no se suman nuevas restricciones a los ciudadanos a las que ya existían, a diferencia de otras ciudades españolas debidas, principalmente, a que se había adoptado una serie de medidas como un proceso de peatonalización que se inició hace décadas.

Además, se lleva tiempo trabajando en actuaciones medioambientales efectivas de cara a reducir la contaminación y que hace que la calidad del aire que la mayor parte del tiempo es buena y el resto aceptable, apostando por reductores de la velocidad del tráfico, un transporte público sostenible con 25 nuevos autobuses híbridos y eco que ya están circulando, el fomento de la movilidad sostenible y el refuerzo de la plantación de arbolado.

Desde el Ayuntamiento de Jerez también se quiere insistir en que durante los próximos meses no se van a llevar a cabo sanciones directas y que lo que se hará es que, inicialmente, mandar un aviso que recordará que hay una zona de baja emisiones que tienen que cumplir y por lo tanto tener que hacer los trámites pertinentes.

Para que esta información llegue al ciudadano se ha habilitado una web municipal, se llevarán a cabo reuniones informativas con asociaciones de comerciantes y de vecinos así como entidades profesionales aunque ya se ha informado previamente en la Mesa del Centro Histórico. Igualmente, se pondrá en marcha una campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre la Zona de Baja Emisión en Jerez

Ante la puesta en marcha de esta ordenanza y las diferentes dudas surgidas por los ciudadanos, desde el Ayuntamiento se quiere aclarar que el acceso a la Zona de Baja Emisión no supone ninguna prohibición siempre que se solicite la autorización de acceso, que se tendrá que renovar de manera anual.

Otras de las dudas expuestas es el uso de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). En el caso de Jerez este no sería necesario, ya que con la autorización es suficiente.

Respecto al paso de vehículos a aparcamientos públicos, en este caso no será necesaria ninguna autorización, siempre que el trayecto por la ZBE finalice en dichos aparcamientos.